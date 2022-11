Mistrovství světa v Kataru: Fotbalový šampionát se příčí hazardu | E15.cz

Mistrovství světa ve fotbale zpravidla zalévá sázkové kanceláře penězi, tak proč by ne i tentokrát, když se kope v Zálivu? Důvodů, proč není Katar z byznysového hlediska hegemonů tuzemského hazardu ideální, je několik. Hlavně Fortuna a Tipsport se budou o miliardy sázkařů ucházet v době, kdy útratám tradičně dominují vánoční dárky – nikoli tedy tikety s nejistou návratností – a to v době, kdy se právě kvůli Vánocům platí za reklamní prostor nejvíce v roce a v době hrozící ekonomické krize.

Význam mistrovství dokumentují bezprecedentně tučné útraty sázkařů z doby před čtyřmi lety. Hostem světového fotbalu byl naposledy Kreml, respektive jedenáct ruských měst. FIFA uvádí, že se tehdy objem veškerých sázek vyšplhal na 155 miliard dolarů, přes 3,6 miliardy korun. Fortuna i Tipsport tehdy na sázkách přijaly po více než miliardě korun a na výhrách vyplatily po zhruba devíti stech milionech.

Češi tehdy vsadili na vizi výdělků celkově rekordní 2,5 miliardy korun. Sázkové kanceláře doufají, že letos rekord překonají. Jak pro ně ale nejdůležitější byznysová událost nejen letošního roku skončí, netuší.

„Rádi bychom se pohybovali kolem 1,3 miliardy korun na přijatých sázkách. Lidé ale budou chodit po obchodních centrech a nakupovat dárky. Možná jsme turnaj přecenili, to se teprve ukáže,“ přemítá mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Podobný cíl sleduje Tipsport, Chance by ráda přijala 280 milionů. Dosavadní sázky jsou zatím skromné, u Fortuny si hráči vsadili jen kolem třicet milionů, u Tipsportu deset milionů a u Chance 2,2 milionu. Naplno se ale kola hazardu roztočí až příští týden spolu s prvními zápasy.

Jak vyjdou sázkovky ze svého zápasu o plnohodnotné byznysové vytěžení katarského turnaje, zůstává otázkou. Jednu z nejvýznamnějších komplikací způsobuje fakt, že se nehraje v tradičním období června a července, ale v listopadu a prosinci – v letních parnech by to šlo v Kataru jen stěží.

V červnu a červenci se už většina prestižních ligových soutěží nehraje, a světový šampionát je tak pro sázkovky něčím navíc, čím zaplní období, kterému by jinak říkaly okurková sezona. „Listopad a prosinec jsou i bez mistrovství velmi silné měsíce, ligové soutěže obvykle běží naplno. Ty hlavní se ale letos zastaví, aby se mohlo mistrovství odehrát. Šampionát tak představuje mnohem menší přínos než obvykle,“ vysvětluje Šrain.

Dopad na hazardní byznys má i neúčast Čechů na turnaji. Mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava to vyčísluje na nižší desítky procent. To odpovídá kalkulacím Fortuny, podle kterých by si sázkaři v případě české účasti vsadili o 200 milionů více, tedy 1,5 miliardy. Fortuna je navíc partnerem reprezentace, absence na turnaji ji tak znemožňuje těžit z možných výhod.

„Alespoň se hraje v časech přijatelných pro evropského diváka, a ne v těch nepříznivých, což se projevilo na objemu sázek začátkem roku během zimních olympijských her v Číně,“ připomíná Hadrava. Komfortní rozdíl pouhých dvou hodin, o které je Katar vůči Česku časově napřed, si Evropané užijí na dlouhou dobu naposledy. Příští mistrovství světa se budou konat v Kanadě, ve Spojených státech a v Mexiku.

Význam turnaje se projevuje i v investicích sázkovek do reklamy a marketingu. „Jsou vyšší o desítky procent než ve standardním období,“ říká Šrain, aniž upřesňuje sumu. „Termín turnaje nám nehraje do karet i proto, že v předvánočním období je reklamní prostor vůbec nejdražší,“ dodává Šrain. Investice do reklamy nekonkretizuje ani Tipsport, jehož tváří kampaně bude slovenský reprezentant a obránce Martin Škrtel.

Velkou neznámou bude pro sázkovky i výnosnost turnaje. Zatímco za standardních okolností se hrají přípravné zápasy v mnohem větším počtu, letos se většina hráčů přesouvá z elitních lig přímo na turnaj.

„Hendikep je to pro sázkaře i bookmakery. Zatímco u dlouhodobých soutěží, jako jsou Premier League či NHL, je marže a profitabilita odhadnutelná a čitelná, krátkodobé turnaje se vykazují mnohem vyšší volatilitou. Reálně tak můžeme mít tržby vyšší i nižší, marže může být osmiprocentní i tříprocentní,“ říká Šrain. A co by byl úspěch? „Kdybychom byli někde na půli cesty, nebylo by to špatné.“

Na rozdíl od řady předchozích mistrovství sázkaři nemají jasného favorita na celkové vítězství. K těm nejpravděpodobnějším řadí sázkaři Fortuny Anglii (20 procent sázek), Brazílii (17 procent), Španělska (14 procent), Argentiny (11 procent), Belgie a Francie (7 procent) a Portugalska a Německa (6 procent).

Tipsport také eviduje sázku za 30 tisíc korun, která se ukáže jako vítězná v případě, že turnaj nabídne pouze jediný hattrick, a to v kurzu 1,6 ku 1. Na eventualitu, že pohár pro šampiony zvednou nad hlavy hráči země, které se to zatím v historii nikdy nepodařilo, vypsala sázkovka kurz 3,48 ku 1. Na kurz 12 ku 1 pak Tipsport ocenil situaci, kdy vstřelí soupeři brankář.