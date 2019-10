Lasselsberger dodal obklady do Kataru na stadiony MS ve fotbale | E15.cz

Největší český výrobce keramických obkládaček a dlaždic, plzeňský Lasselsberger, dodal obklady na dva stadiony v Kataru, kde bude v roce 2022 mistrovství světa ve fotbale. Skupina, která exportuje české keramické výrobky do 67 zemí všech kontinentů, je aktuálně dodává také na stavbu nemocnice v Kuvajtu, hotelu Kempinski v Dubaji a na školy, policejní stanice a nemocnice v Ománu. Řekla to Pavla Nováková, mluvčí skupiny, která vyváží sedmdesát procent produkce.

Na stadion Qatar Foundation Stadium v Rajánu, známý také jako Education City Stadium, šlo 14 000 m2 obkládaček a dlaždic. Dokončený by měl být už letos. Staví ve školním městě, kde sídlí místní i zahraniční univerzity a výzkumné ústavy.

Stadion ve tvaru broušeného diamantu se ve dne třpytí a v noci září. Bude mít kapacitu asi 40 000 míst, a bude tam možné pořádat zápasy až do čtvrtfinále šampionátu. Po skončení MS ho budou využívat univerzitní atletické týmy a zůstane tam 25 000 křesel.

Dalších 15 000 metrů čtverečních obkládaček a dlaždic směřovalo na stadion v Dauhá, jehož architektonický návrh vychází z tradičního klobouku.

Skupina dále aktuálně expeduje obklady do dvou nově budovaných hotelů v mexickém Cancúnu, do hotelu Novotelu v Tunisku, aquaparku v Maroku, na stanici metra v Sofii a do plaveckého komplexu v kanadském Halifaxu.

Lasselberger, jehož značka RAKO loni oslavila 135. výročí, je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a řadí se k největším evropským producentům. Vyrábí ročně zhruba 28 milionů metrů čtverečních obkladů. Hlavním odběratelem je západní Evropa, kam míří dvě třetiny exportu, hlavně do Německa, Francie a Rakouska. Silné obchodní partnery má v Beneluxu, severní Evropě, Kataru, Spojených arabských emirátech, Kanadě, Jižní Americe i Austrálii.

Český Lasselsberger je součástí stejnojmenné rakouské rodinné firmy, která je největším středoevropským výrobcem keramických obkladů.