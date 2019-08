Sparta sází na nákladnou analytiku hráčů. Slouží jí k tomu speciální podprsenky | E15.cz

Zhruba před třemi lety barcelonská hvězda Lionel Messi zaujal tím, že když svlékal po zápase dres, měl pod ním speciální textilní vestu s čipem. Technologie tehdy v přepočtu na koruny vyšla zhruba na milion. Postupně se ale stává dostupnější, a dnes tak její nasazení vyjde na řádově méně. Své místo pak nachází i u ekonomicky slabších klubů, než je Barcelona.

Od letní předsezonní přípravy s ní pracuje i nejspíš první domácí klub: pražská Sparta. „Co se týká ceny, tak se jedná o částku sice poměrně vysokou, ale i pro kluby jako Sparta je to dosažitelné. Navíc je to svým způsobem investice do péče o hráče,“ říká mluvčí letenského klubu Ondřej Kasík.

Sparta spolupracuje se společností STATSports. Samotná vesta s čipem napojeným na GPS stojí 30 dolarů, tedy přes 600 korun. Potřebný software, který analyzuje monitorovaná data a nutný servis jsou pak ale záležitostí spíše desítek až stovek tisíc korun. Dodavatelů analytického software, který umí data STATSports zpracovat, je víc. Sparta používá řešení od společnosti EDGE10 a také od firmy Vald Performance.

Společnost STATSports je zřejmým lídrem tohoto trhu, byť firem na něm se pohybuje víc. STATSports dodává svou technologii i dalším evropským klubům jako třeba Manchesteru City, Liverpoolu či celkům Juventusu Turín nebo AS Řím.

Čip dokáže kromě geolokace hráče, tedy sběru jeho pohybových dat, ve spolupráci s vhodným softwarem analyzovat i některé další biometrické hodnoty. Včetně třeba vyváženosti běhu fotbalisty z hlediska rovnováhy a zatěžování končetin nebo dokáže počítat úrovně únavy.

Nasazení této metriky u hráčů Sparty souvisí s příchodem fyzioterapeuta Bena Ashwortha. Ten začal v pražském klubu působit od jara, když přišel z londýnského Arsenalu.

„Vyhodnocujeme takto fyzickou připravenost hráčů v rámci týdenního mikrocyklu i delšího období. Ben rád spoléhá na tvrdá data, ale vždy říká, že na konci musí být lidský filtr,“ líčí Kasík.

Ashworth dává ze systému výstupy trenérům a na základě analýz se v tréninku s jednotlivými hráči pracuje do jisté míry individuálně. „Velmi důležité je to při návratu hráčů po zranění,“ upozorňuje Kasík.