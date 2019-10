NHL v Praze: Rozpočet kolem 100 milionů zaplatí vstupné | E15.cz

V hledišti česká trenérská osobnost Slavomír Lener pozorně sleduje nácvik herních situací. V jiném sektoru olympijský vítěz z Nagana David Moravec dokonce velkou část tréninku hokejistů Chicaga a Philadelphie nahrává na mobilní telefon. Mezi nimi tisíce nadšených diváků. Malí hokejisté v dresech klubů ze všech koutů republiky, rodiče, party chlapů, které jsou zvědavy na hvězdy, jako je Patrick Kane (trojnásobný vítěz Stanley Cupu) nebo Jakub Voráček.

"Aby na otevřený trénink přišlo deset tisíc lidí, to se vám jinde na světě jen těžko stane," říká Tomáš Petera, který se jako promotér spolupodílel na tom, že se NHL po devíti letech znovu vrátila do Prahy.

Petera ještě v roce 2010 tehdy spolu s Miroslavem Černoškem zařizoval velkou část produkce zastávky nejprestižnější hokejové soutěže světa v Česku, nyní se v návaznosti na aktuální zápas NHL v Praze stará o marketingové a reklamní možnosti lokálních sponzorů.

Hlavní organizace je na společnosti Live Nation, týmu vysočanské O2 Areny a přímo managementu NHL. V Praze je v těchto dnech ostatně kromě muže číslo 1, komisaře Garyho Bettmana, celé vedení zámořské hokejové ligy včetně "dvojky" Billa Dalyho. Na koordinačních poradách se schází desítky amerických expertů. Nic se nenechává náhodě.

Další roky nejspíš taky

Rozpočet úvodního utkání nové sezony NHL, které hostí právě v pátek večer Praha, se podle informací E15.cz pohybuje kolem 100 milionů korun. Největší díl spolkne odměna oběma týmům - Letcům z Philadelphie a Jestřábům z Chicaga. Další výrazné náklady stojí cesty týmů jejich soukromými speciály a hotely.

Jelikož je pražské utkání standardní takzvanou "season game", odpadají starosti o speciální pojistky, které by ještě celou akci prodražili třeba v případě, že by šlo jen o exhibici nebo přípravný zápas. NHL chce v budoucnu víc vysílat své kluby do ciziny. Je to součástí expanzní strategie ligy, která počítá s Evropou ale třeba také s Čínou.

Global Series, jejíž je cesta Chicaga a Philadelphie do Evropy součástí, je ve spolupráci NHL a Live Nation dohodnuta na pět let. Podle zdrojů E15.cz by se Praha už příští rok měla opakovat. Součástí letošního výjezdu jsou pak ještě dva přípravné zápasy. Ty už má Kane, Voráček a spol. za sebou. Konaly se v Berlíně, respektive v Lausanne.

Funguje to tak, že na začátku plánování zápasů hraných mimo Ameriku NHL osloví kluby, kdo by o to měl zájem. Některé kývnou, některé ne. S těmi, které chtějí, se pak licituje o tom, koho by to zajímalo víc, kdo by se také hodil z hlediska lokality a dával smysl například v našem případě Praze a tak dále. Proto Philadelphia s Voráčkem a Chicago, kde české fandy eminentně zajímá další domácí reprezentant Dominik Kubalík.

Předvede se i pětice českých firem

Aby se NHL cesta přes Atlantik vyplatila, je třeba relativně vysoké náklady pokrýt. Hlavním příjmem jsou v tomto případě peníze ze vstupného. Na páteční zápas se prodávaly lístky od dvou do osmi tisíc korun, přičemž je třeba počítat ještě navíc speciální výrazně dražší lístky, které nabízejí VIP servis včetně třeba možnosti se s hráči potkat.

Jednoduchou matematikou pak vychází, že pokud je cena průměrného lístku zhruba pět tisíc korun a 18tisícová O2 Arena se vyprodá (vyprodáno bylo okamžitě po uvedení vstupenek do prodeje), jsou stomilionové náklady celé akce v podstatě pokryty. Zvlášť, když se spočítá trénink, na který bylo možné sehnat lístek za 390 korun.

Ostatní příjmy jsou marginální. Televizní a streamingová práva jsou v tomto případě zahrnuta v dlouhodobějších celosezonních rámcových smlouvách s vysílateli. Další peníze už pak generuje pouze lokální sponzoring. V pátečním mači to divák pozná tak, že vedle log Adidasu či SAPu, což jsou dlouholetí sponzoři soutěže, se objeví reklamy na pětici lokálních partnerů: importéra vozů Alfa Romeo, módní značky Replay, firmy Tesla Batteries, sázkové kanceláře Tipsport a agentury Czech Tourism.

Kromě loga v hale či na mantinelech firmy dostanou k využití některá marketingová práva spojená s utkáním a hokejisty. Ti tak třeba pro Czech Tourism natočili reklamní videospoty z atraktivních míst Prahy.

Bez ohledu na komerční povinnosti se zatím zdá, že Praha hráče baví. Obránce Chicaga Connor Murphy pro web NHL.com uvedl, že Praha je krásné historické město a pro jeho spoluhráče bude určitě jedním z nejzajímavějších míst v Evropě jaké, kdy navštívili. On sám tu už hrál za Spojené státy při mistrovství světa v roce 2015.