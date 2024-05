Moravanští na umístění svého města v seznamu nej... obcí zprvu reagují s překvapením, po chvilkovém zamyšlení ale přiznávají, že by jinde žít nechtěli. Moravany jsou v žebříčku e15 magazínu druhou nejlepší obcí v zemi v celkovém pořadí a první mezi obcemi se dvěma až čtyřmi tisíci obyvatel.

Díky své poloze mohou obyvatelé Moravan čerpat veškeré výhody, které jim nabízí blízkost velkého města. Pokud něco v obci chybí, najdou to v nedalekém Brně – místní tam jezdí za kulturou, sportem, nakoupit nebo ke specializovaným lékařům. Jejich děti jsou za několik desítek minut na těch nejlepších školách, a to včetně univerzit. Každý večer se ale mohou oni i s ratolestmi vracet zpět na venkov a uniknout tak rušné dopravě, shonu a všem nešvarům velkých uspěchaných měst.

Moravanská hrdost

My nejprve přijíždíme před moderní obecní úřad s knihovnou. Téměř vše o obci se dozvídáme z dotykové obrazovky umístěné před vstupem do budovy. Najdeme tu informace o odjezdech autobusů, otevírací doby obchodů a dalších služeb, prolistovat si můžeme i zpravodaj Moravanské listy. Jak se zdá, název města používají místní všude, kde se dá, včetně centrálně umístěné restaurace Moravanská Rychta. Naproti ní se rozléhá udržovaný park, my ale nejdříve zamíříme na druhou stranu do kopce směrem k římskokatolické farnosti.

Do její správy spadá jedna z dominant obce – kostel sv. Václava, ke kterému se dostáváme po nově zrekonstruovaných dřevěných schodech spolufinancovaných z fondů Evropské unie. Současný vzhled kostela odpovídá přestavbě z 90. let 18. století, v roce 2001 sem byly pořízeny nové zvony jako náhrada těch ukradených nebo zničených během obou světových válek.

Moravany u Brna | e15 Michaela Szkanderová

Kromě kostelních zvonů ale Moravanským nechybějí ani podniky, které by obstály světské konkurenci velkoměsta. Do další místní restaurace U Dvou lišek přicházíme chvíli po středečním dubnovém poledni. „Není to tak vždy, ale dnes se nám opravdu dařilo. Vyprodaná je víc jak polovina menu,“ omlouvá se s úsměvem obsluha. U oběda se zde střídají podnikatelé, turisté i lidé, kteří obcí pouze projíždějí do Brna. Restaurace se kromě klasické kuchyně specializuje na degustaci rumů – v nabídce jich má přes dvacet druhů a značek, nejdražší z nich vyjde na více než 300 korun za skleničku.