Laser místo oběda. Ben Cristovao se společníky staví byznys na každodenní péči o pleť
- Zpěvák Ben Cristovao, právník Jiří Jonas a podnikatel Robert Vaněček založili kliniku Skinskin, aby udělali z péče o pleť běžnou součást životního stylu.
- Laserové terapie a odborná péče se mají stát rutinou stejně samozřejmou jako pravidelné návštěvy fitness nebo kadeřníka.
- Klinika inspiruje klienty, aby o sebe pečovali systematicky a dlouhodobě.
Když si dnes domlouváte byznys schůzku v pražském Karlíně, je možné, že váš protějšek dorazí o 20 minut později. Ne kvůli dopravě, ale proto, že si odskočil na laser. Na takovém obchodním modelu staví privátní klinika Skinskin, kterou založili zpěvák Ben Cristovao, právník Jiří Jonas a podnikatel Robert Vaněček.
Proč máš laser v obýváku? Kliniku zrodil spontánní nápad a cit pro příležitost. „Měl jsem doma krabici s laserem na odstranění tetování. Plánoval jsem malý vedlejší projekt,“ vzpomíná Jiří Jonas, který se sám chtěl zbavit některých motivů na svém těle a zároveň cítil poptávku u mladých lidí, kteří kvůli tetování narážejí na limity na pracovním trhu. Když ale uviděl krabici jeho tehdejší soused Ben Cristovao, přišla okamžitá reakce: „Já jsem vždycky chtěl mít vlastní laserovou kliniku.“
„Díky Benovi jsem mohl odejít z korporátu a začít podnikat naplno," popisuje Jiří Jonas start společného byznysu s Cristovaem.
Z dnešního pohledu banální moment spustil projekt, který se během několika měsíců proměnil ve zdravotnické zařízení. Ben Cristovao a Jiří Jonas se znali z nahrávacího studia a společně už měli zkušenost s prodejem merchandisu. Jonas tehdy studoval práva a pracoval v korporátním prostředí. „Díky Benovi jsem mohl odejít a začít podnikat naplno,“ konstatuje.
K projektu se přidal podnikatel ze strojírenství Robert Vaněček, šéf firmy Pega, jež mimo jiné montovala výtahy do nejvyššího mrakodrapu světa Burdž Chalífa v Dubaji. „Třicet let vedu firmu a pracuji s lidmi. Viděl jsem velké rozdíly v tom, jak o sebe lidé pečují u nás a v zahraničí. A to byl pro mě jeden z impulzů, proč něco podobného vytvořit i tady,“ vysvětluje.
Skočím si na laser
Zásadní posun přišel ve chvíli, kdy si pro inspiraci sáhli do zmíněné Dubaje, ale také třeba do Los Angeles. Začali o laserové péči uvažovat jako o rutině. Filozofií Skinskinu nejsou jednorázové zákroky, ale dlouhodobá péče. Laser nemá řešit jen estetiku, ale i zdraví a vitalitu pleti. Redukuje pigmentace, zlepšuje strukturu kůže a zpomaluje tvorbu vrásek. „Čím dřív člověk začne, tím přirozenější výsledek má,“ říká Vaněček.
Základní skupinu klientů tvoří třicátníci, kteří se o sebe chtějí začít starat a přemýšlejí o přirozeném stárnutí, popisuje Jiří Jonas. Další skupinou jsou lidé mladší včetně teenagerů. „Tady lasery velmi dobře fungují na akné a problematickou pleť. Na začátku jsme to ani nečekali, ale dnes tvoří významnou část naší klientely,“ pochvaluje si Jonas.
Pro Bena Cristovaa je tento směr přirozený i osobně. „Hudební a entertainment byznys je hodně náročný na vzhled. Péče o pleť je pro mě součást každodenní rutiny a životosprávy,“ říká. Vaněček pohled ještě rozšiřuje: „V zahraničí jsou lidé v 60 nebo 70 letech aktivní a v dobré kondici. U nás často působí už kolem padesátky výrazně starší. Chtěli jsme vytvořit koncept, který lidi motivuje, aby o sebe víc pečovali. Nejen kvůli vzhledu, ale i psychické pohodě.“
Volba místa padla na Karlín, jednu z nejživějších kancelářských čtvrtí v Praze. Skinskin tak zapadá do trendu retail healthcare, tedy menších, dostupných klinik, kam klient zajde během dne. „Nabízíme typické lunch break procedury. Přijdete, za 20–30 minut odcházíte a vracíte se do práce,“ vysvětluje Jonas. A právě v poledních hodinách mívá klinika plno.
Ze státnic na stavbu
Přestože zakladatelé původně pro svůj záměr hledali prostor o velikosti kolem 50 metrů čtverečních, nakonec skončili na 130 metrech v architektonicky výrazném rezidenčním projektu Fragment od skupiny Trigema a místo jednoduchého startu je čekala náročná výstavba. Při ní sehrál rozhodující roli Vaněček, který do projektu přinesl nejen kapitál, ale zejména zkušenost z byznysu a záruku pro banky. „Od začátku jsem říkal, že pokud to chceme dělat, nesmí to být polovičaté. Musí to být kvalitní a komplexní,“ popisuje.
Jeho zkušenosti z průmyslu se propsaly i do nároků na realizaci kliniky a výsledkem byl více než roční proces a investice v milionech korun. „Nechtěli jsme vytvořit jen kosmetický salon, ale zdravotnické zařízení. Tomu odpovídaly i vyšší nároky: hygienické normy, schvalovací procesy a další povinné standardy,“ dodává Vaněček.
K největším nákladovým položkám patří také samotné přístroje, dovážené převážně z Jižní Koreje. Na rozdíl od stavby, kterou společníci zvládli z vlastních zdrojů, je částečně financovali úvěrem.
Na měsíce stavby rád vzpomíná Jiří Jonas. „Pro mě to byla úplně nová a intenzivní zkušenost. Po státnicích na právech jsem odložil oblek, vzal pracovní oblečení a podílel se i na základních pracích.“ Zakladatelé celý proces dokumentovali na sociálních sítích. V den otevření už měli kolem deseti tisíc sledujících a tím i první zákaznickou základnu.
Jako když vaří Pohlreich
Navzdory vysokým vstupním nákladům se Skinskin dostal podle Jonase do provozního zisku velmi rychle. „Od prvního měsíce jsme v plusu,“ říká. Investice se sice zatím nesplatila, to je záležitost na několik let, ale cash flow je pozitivní. „Vývoj je rychlejší, než jsme čekali. Už po půl roce jsme byli na výsledcích, které nás příjemně překvapily,“ souhlasí Vaněček.
Nyní klinika obslouží podle společníků desítky klientů denně. Klíčové je, že se zákazníci vracejí pravidelně, typicky jednou za čtyři až šest týdnů.
Cenová strategie míří na střed trhu. V porovnání s etablovanými klinikami je Skinskin podle Jonase dostupnější. Klinika zároveň sází na kvalitu a zdravotnický standard a pracuje výhradně s lékaři a zdravotními sestrami.
Zajímavý je rovněž přístup k portfoliu služeb. Zatímco konkurence často nabízí desítky procedur, Skinskin jde opačnou cestou. „Raději jich máme menší počet, ale děláme je na vysoké úrovni. Podobně jako když vaří Zdeněk Pohlreich,“ usmívá se Jonas. Největší zájem je o kombinaci karbonového peelingu a laseru Genesis, která čistí pleť a zároveň podporuje tvorbu kolagenu. Právě tato dražší kombinace, za téměř pět tisíc korun, patří mezi nejžádanější.
Klinika se vyhýbá některým invazivním zákrokům, jako je botox nebo odstranění tetování. Ví proč: výsledek je hůře předvídatelný a delší rekonvalescence nejdou dohromady s konceptem rychlé, pravidelné péče. „Trendy sledujeme, ale vybíráme jen to, co zapadá do celkového směřování,“ konstatuje Jonas. Nedávno na základě poptávky a konzultací s dermatologem přidali injekční ošetření pro omlazení a zlepšení pleti, které přibylo k laserovým terapiím a vitaminovým infuzím.
Na menu je také například ošetření pro redukci akné nebo hloubkové čištění pleti a procedury řešící pigmentace, zarudnutí a rozšířené žilky. Klinika nabízí i mikrojehličkování, jež má obnovovat pokožku a redukovat jizvy. Ceny procedur začínají na 2500 korunách, ty nejdražší vyjdou na bezmála jedenáct tisíc korun.
Expanze i vlastní produkt
Interiér kliniky postavili její zakladatelé na stylu japandi, kombinaci japonského minimalismu a skandinávské funkčnosti. Výsledkem je neutrální, unisex prostor s důrazem na klid a jednoduchost. Design má být součástí značky a majitelé ho chtějí replikovat i v dalších plánovaných pobočkách. Už dnes aktivně hledají nové lokality, zvažují například Smíchov. „Naše strategie je být blízko klientovi, a proto volíme menší prostory v lokalitách s vysokou koncentrací lidí,“ vysvětluje Jonas. Nevylučují ani zahraniční expanzi.
Ben Cristovao naznačuje, že vedle nových poboček vidí potenciál i v produktech: vlastní skincare linie je směr, kde právě on může využít svůj dosah i osobní značku.
Skinskin je zároveň ukázkou byznysu postaveného na osobních vztazích. Zakladatelé se znají roky a jejich role jsou jasně rozdělené. Všichni jsou investoři, ale Ben Cristovao je hlavní tváří projektu, Robert Vaněček mentor a kapitálový partner a Jiří Jonas výkonný ředitel zodpovědný za každodenní provoz. „Nejhezčí momenty jsou, když se po zavíračce potkáme, otevřeme si pivo a jen si povídáme,“ popisuje vztahy Cristovao, pro kterého má projekt ještě jeden osobní přesah. „Přineslo mi to novou radost. Pocit, že nejsem jen hudebník, ale součást i jiného světa,“ dodává.
