V samoobslužné části holešovického Vnitroblocku zasedáme do prosezených, takřka bazarových křesílek ke kávě a džusu. V tom mladém muži s širokými rameny, který sem před chvíli přiběhl s batohem, se odráží jistý rozpor: na jednu stranu ho nemůžete přehlédnout, na druhou stranu působí v rozporu s očekáváním civilně, povědomě. Přátelský kluk, kterého odněkud znáte.

Holešovice jsou podle Bena „nový Karlín“, čtvrť s velkým potenciálem, která přitahuje nonkonformní komunity, jako třeba hipstery z Letné. Ben tu je jako doma, jednak v Holešovicích sídlí hudební vydavatelství Championship music, pro které je Cristovao jednou z hlavních tváří, jednak tu natáčel několik videoklipů. V Pražské tržnici například klip k písni Brighter Day. Ve verzi zpívané francouzsky tenhle song vloni zabodoval v TOP 40 tamního éteru. A v neposlední řadě Ben ve čtvrti provozoval bistro s veganskými delikatesami zvané Výčep Kabelovna. „Nakonec jsme to museli zavřít, protože jsme na místní lidi byli až moc kulturní a trochu to dřelo“.

Být duchem doby

Bavíme se o české hudební scéně, která podle něj v posledních letech obrovsky vyrostla, co se týká kvality i počtu posluchačů. „Hlavně v hip hopu a rapu to explodovalo. To je ten směr, který teď táhne mladou kulturu. Ta čísla jsou obrovská.“ Sám, jak říká, se snaží být v hip-hopu taky „relevantní“, ač vychází spíše z R&B. Mezi nejlepšími tuzemskými představiteli žánru vyzdvihuje jména, jako jsou Milion Plus, Rychlí kluci (label, pod kterým vydává Calin, STEIN27, KOJO a další), Ektor, Viktor Sheen nebo Hard Rico. Z velké části to jsou zároveň hudebníci, v jejichž písních a klipech se Ben objevuje, stejně tak jako oni v jeho.