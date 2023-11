Madeta zdraží své výrobky až o pět procent | e15.cz

Loni měla Madeta čistý obrat 7,37 miliardy Kč a zisk po zdanění 212,9 milionu. Roční náklady na energie má kolem 400 milionů, příští rok vzrostou podle jejího odhadu nejméně o 50 milionů.

„Jak můžeme vyhovět přání vlády a především zákazníků, abychom zlevňovali potraviny? Počítáme s velkým, jasným, zřetelným a potvrzeným nárůstem (nákladů) ve všech možných směrech naší činnosti,“ uvedl Teplý. Společnost má podle něj 192 nákladních automobilů, které jezdí po dálnicích a dálniční poplatky příští rok stoupnou. Podle dřívějších informací ministerstva dopravy bude roční poplatek od března 2300 korun místo dosavadních 1500 korun. Ředitel Madety také zmínil zvýšení cen obalů, daní, odvodů.

„Madeta se dostala na velmi slušnou evropskou úroveň, jsme zainvestovaní. Ale teď mi připadá, že zejména potravinářské podniky naší velikosti, kterých není příliš, musí být nějak po právu potrestané, že jsou tak velké a že vytvářejí zisky. To přeci není možné, abychom vytvářeli zisky,“ řekl.

Myslí si, že od ledna bude muset podnik zdražit výrobky o tři až pět procent, možná i o víc. Z roku 2024 má obavy. „Nedá se dělat nic jiného, musí se zdražit. Jedná se o to, o kolik, a o to, jak dalece budou mít lidi prachy, aby nezměnili nákupní zvyklosti. Kolik budou nakupovat, jestli nebudou kupovat jenom obchodní značky (řetězců). Jestli nebudeme cenově vypadávat z objednávky řetězců a nebudou to nahrazovat dovozem. To všechno je možné,“ dodal Teplý.

Potravinářství čelí podle ředitele Madety ohledně energií velkému tlaku, a z toho mlékárenství skoro největšímu. A firma stále neví, jak se změní příští rok ceny energií. „Mléko v technologických úpravách na jednotlivé výrobky neustále ohříváme a hned ho zase chladíme. Spotřeba (energií) je obrovská. O to horší je, že ani dnes vůbec netušíme, jak to bude v roce 2024 s energiemi. Lezeme z jednoho vládního baráku na druhý, snažíme se získat informace a nedozvíme se vůbec nic. A to, co se dozvíme, nebývá druhý nebo třetí den pravda,“ řekl Teplý.

Teplý kritizoval vládní rozhodování o dotacích. Firma se podle něj přizpůsobila dřívější informaci, že letos dotace dostane a v roce 2024 ne. „(Státní) pokladna je prázdná, co se dá dělat, kde bychom to brali. Ale když vám začátkem září řeknou, že ani ty letošní dotace nebudou, a vy máte objednanou investici, tak je to rána,“ řekl Teplý.

Madeta dnes oznámila, že postaví parovod, který bude od srpna 2024 dodávat firemnímu závodu v Jindřichově Hradci energii. Povede z Energetického centra Jindřichův Hradec, jež patří do skupiny ČEZ a spaluje biomasu. Investice bude 100 milionů Kč, zaplatí ji Madeta. Parovod bude dlouhý 2,5 kilometru, ročně dodá Madetě 80 gigajoulů páry.

Madeta měla loni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 7,23 miliardy korun. Meziročně stouply o 21,7 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14 procent na 212,9 milionu. Loňský rok označila firma za velmi obtížný. Vyplývá to z výroční zprávy. Zisk jí loni klesl druhý rok v řadě. Mlékárně loni klesla rentabilita tržeb téměř o 30 procent. Madeta má čtyři výrobní závody: v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka.