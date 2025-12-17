USA zpřísňují tlak na Venezuelu: Trump nařídil blokádu ropných tankerů
- Donald Trump oznámil úplnou blokádu sankcionovaných ropných tankerů mířících do Venezuely nebo z ní.
- Washington krok zdůvodňuje bojem proti terorismu a pašování, Caracas jej označuje za porušení mezinárodního práva.
- Není jasné, jak bude blokáda provedena, USA ale v regionu posilují vojenskou přítomnost.
„Za krádež našich aktiv a z mnoha dalších důvodů, včetně terorismu, pašování drog a obchodování s lidmi, byl venezuelský režim označen za zahraniční teroristickou organizaci," napsal na sociální síti Truth Social americký prezident. V příspěvku obvinil režim vůdce jihoamerické země Nicoláse Madura z využívání „ukradené" ropy k vlastnímu obohacování a financování zločinů, jako je obchod s lidmi. „Proto dnes nařizuji totální a kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které vplouvají do Venezuely a vyplouvají z ní," dodal.
Trump kromě toho napsal, že Venezuela je „zcela obklíčena největší armádou" v historii Jižní Ameriky. „Ta se bude jen zvětšovat... až do doby, než vrátí Spojeným státům veškerou ropu, půdu a další aktiva, která nám dříve ukradli," napsal prezident USA. Neupřesnil, jakou ropu nebo pozemky má na mysli, ale Venezuela v minulosti znárodnila ropný průmysl, podotkla agentura AFP.
Blokáda Venezuely?
Venezuelská vláda v reakci na Trumpovo oznámení podle AP naopak obvinila amerického prezidenta ze snahy „ukrást bohatství", které patří Venezuele. „Na svých sociálních sítích předpokládá, že venezuelská ropa, půda a nerostné bohatství jsou jeho majetkem," stojí v jejím prohlášení. „Požaduje, aby Venezuela okamžitě odevzdala veškeré své bohatství. Prezident USA má v úmyslu naprosto iracionálním způsobem zavést údajnou námořní blokádu Venezuely s cílem ukrást bohatství, které patří našemu národu," dodal Caracas.
Minulý týden Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely ropný tanker. Ministryně spravedlnosti Pam Bondiová uvedla, že USA zadržely tanker využívaný k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce. Venezuelský prezident Maduro krok Washingtonu označil za pirátství. Agentura Reuters před několika dny napsala, že některé tankery, které mířily do Venezuely, změnily kurz. Naložené lodě podle ní raději zůstávají ve venezuelských vodách. Ropa je přitom podle Reuters hlavním zdrojem příjmů venezuelské vlády.
Útoky na plavidla
Spojené státy v poslední době posílily svou vojenskou přítomnost v regionu a zvyšují tlak na Venezuelu a její vládu. U venezuelských břehů americká armáda zničila několik plavidel, která podle Washingtonu sloužily k přepravě drog. Americké údery zabily desítky lidí, které Pentagon označil za narkoteroristy pašující drogy do USA, aniž by ale pro to předložil důkazy a čelí kvůli tomu kritice. Trump mezitím uvedl, že americká armáda by mohla zahájit operace proti Venezuele.
Americké úřady prohlásily za teroristickou organizaci Kartel sluncí, který podle Washingtonu vede Maduro. V listopadu Trump telefonicky hovořil s venezuelským lídrem a podle tisku ho vyzval, aby rezignoval a odešel ze země. Venezuelská vláda viní USA ze snahy o změnu režimu ve Venezuele s cílem zmocnit se obrovských ropných zásob země.