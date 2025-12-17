V Londýně stavíme luxusní byty bez parkování, město bude časem bez aut, je to inspirace pro Prahu, říká Streblov z Penty
- Realitní společnost Penta Real Estate vstoupila na britský trh se dvěma projekty a na místě buduje 30členný tým.
- Výstavbu v Londýně podle Pavla Streblova ulehčuje a zrychluje fakt, že luxusní byty jsou bez parkování a místní jsou na to zvyklí.
- V rozhovoru Streblov mluvil také o novém projektu, který Penta chystá v Praze 4 na Budějovické.
Penta Real Estate zahajuje svou expanzi na britský nemovitostní trh, kde postaví více než 680 nových bytů ve dvou lokalitách v širším centru Londýna. Jejich celková hodnota dosahuje přes 700 milionů liber, což je zhruba 20 miliard korun. Právě britský trh byl nejlákavější k expanzi ze zvažovaných destinací v Evropě.
„Uvědomili jsme si, že pokud firmu chceme někam posunout, tak právě britský trh – zejména kvůli silné konkurenci a zajímavým architektonickým stavbám, které se tam realizují – nás láká nejvíc,“ vysvětluje volbu v rozhovoru ve FLOW obchodní ředitel Penta Real Estate Pavel Streblov, který vede britskou expanzi.
Londýn je probyznysový
V Londýně plánuje Penta postavit tým 30 lidí a chce se stát významným hráčem na trhu. Důvodem pro britskou expanzi je podle Streblova i fakt, že Londýn je hodně probyznysový a developerům otevřený. Místní realitní trh momentálně zažívá korekci a ochlazení, podle odhadů Streblova však půjde znovu nahoru.
„V letošním roce se v Londýně začne stavět jen asi 3800 bytů, což je, řekněme, polovina toho, co v Praze. Z toho téměř 700 bytů bude našich,“ uvádí Streblov, kterého prý baví sledovat rozdíly mezi Prahou a Londýnem. V mnoha směrech si podle něj můžeme vzít ponaučení, třeba v oblasti omezování aut ve městech.
Na kole, pěšky nebo MHD
„Celý Londýn směřuje k tomu, že nechce, aby tam lidé jezdili auty, proto existuje například mýtné za vjezd do centra. Běžně se staví byty bez parkování. Tato strategie funguje dobře i z hlediska povolovacího procesu. V Česku totiž vždy narážíme na strach místních. Lidé se obávají, že když postavíme nové byty, přijede tam spousta aut. Když však stavíte bez parkovišť, chodí tam lidé pěšky anebo jezdí hromadnou dopravou, a to už nikomu nevadí,“ vysvětluje v rozhovoru.
Na kolik vyjde luxusní byt v Londýně v projektu, který Penta realizuje? V čem jsou Britové méně nároční než Češi v oblasti bydlení? A proč se Penta nevydala třeba směrem do Berlína – v čem je tam trh s bydlením složitější?
Podívejte se na rozhovor FLOW, kde jsme vše probrali podrobně s Pavlem Streblovem.