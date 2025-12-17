Amazon může do OpenAI poslat přes 10 miliard dolarů
- OpenAI jedná s Amazonem o možné investici a spolupráci na čipech pro umělou inteligenci.
- Hodnota investice by podle zdrojů mohla přesáhnout 10 miliard dolarů.
- Jednání přicházejí po uvolnění vazeb s Microsoftem a rozšiřování partnerství v AI ekosystému.
Společnost OpenAI jedná s Amazonem o možné investici a spolupráci v oblasti využívání čipů pro umělou inteligenci. V úterý to potvrdila televize CNBC s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním.
Podrobnosti dohody zatím nejsou známé a mohou se ještě změnit. Podle anonymního zdroje by však investice mohla přesáhnout 10 miliard dolarů. Jako první na jednání upozornil server The Information.
Rozhovory přicházejí krátce poté, co OpenAI v říjnu dokončila restrukturalizaci a zveřejnila nové nastavení svého partnerství s Microsoftem. Tyto změny firmě dávají větší volnost při získávání kapitálu a uzavírání spoluprací s dalšími hráči v ekosystému umělé inteligence.
Microsoft investoval do OpenAI od roku 2019 více než 13 miliard dolarů, podle říjnového oznámení už ale nemá právo přednostně zajišťovat výpočetní kapacity pro její projekty. OpenAI si tak může vybírat další poskytovatele a některé produkty vyvíjet i ve spolupráci s třetími stranami.
Amazon mezitím investoval nejméně osm miliard dolarů do konkurenční společnosti Anthropic. Podle dostupných informací by se ale mohl snažit posílit svou pozici na rychle rostoucím trhu generativní umělé inteligence i prostřednictvím spolupráce s OpenAI. Podobnou strategii zvolil i Microsoft, který minulý měsíc oznámil investici do Anthropicu až pět miliard dolarů, zatímco Nvidia do tohoto startupu plánuje vložit až deset miliard dolarů.
AWS a čipy
Amazon Web Services navrhuje vlastní čipy pro umělou inteligenci přibližně od roku 2015 a tento hardware se stal klíčovým pro společnosti zabývající se umělou inteligencí, které se snaží trénovat modely a uspokojit rostoucí poptávku po výpočetním výkonu. AWS oznámila své čipy Inferentia v roce 2018 a nejnovější generaci čipů Trainium na začátku tohoto měsíce.
OpenAI v posledních měsících uzavřela infrastrukturní smlouvy v hodnotě více než 1,4 bilionu dolarů, včetně dohod s výrobci čipů Nvidia, Advanced Micro Devices a Broadcom. Minulý měsíc podepsala OpenAI smlouvu na nákup kapacity v hodnotě 38 miliard dolarů od AWS, což je její první smlouva s lídrem v oblasti cloudové infrastruktury.
V říjnu OpenAI dokončila sekundární prodej akcií v celkové hodnotě 6,6 miliardy dolarů, což umožnilo současným a bývalým zaměstnancům prodat akcie v hodnotě 500 miliard dolarů.