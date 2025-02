Duchové to dokáží (Ghosts Can’t Do It, 1989)

Romantická filmová komedie Duchové to dokáží z roku 1989 vypráví příběh ženy, která se pro svého zemřelého manžela pokouší najít vhodné tělo pro reinkarnaci. Donald Trump si v ní zahrál sám sebe a hlavní hrdinka u něj hledá finanční podporu svého projektu. U kritiků ani diváků se ale filmu příliš nedařilo. Ověnčen byl nelichotivou cenou Zlatá malina, a to celkem čtyřikrát – za nejhorší film, nejhorší herečku v hlavní roli pro Bo Derekovou, nejhorší režii a jedna soška pro nejhoršího herce ve vedlejší roli zbyla i pro Donalda Trumpa.

VIDEO: Duchové to dokáží (Ghosts Can’t Do It, 1989)