Podvod, kterému se dosud nepodařilo plně zabránit, zaznamenaly Kytary.cz ve středu odpoledne. „Skupina hackerů si založila na Facebooku několik profilů, které vypadají jako profil Kytary.cz. Udělali to velmi profesionálně, stáhli si naše posty, které máme na našem originálním profilu, pozvali si tam fanoušky, které si pravděpodobně zaplatili. Každý ten profil má tisícovku a více fanoušků, takže nevypadá úplně čerstvě. Nasimulovali si pod profilem nějakou komunikaci, díky které to působí poměrně věrohodně,“ vysvětluje Filip Černý.

Podvod míří na platební karty napálených zákazníků. „Kromě toho, že nám kradou naši identitu, tak lákají zákazníky na několik nabídek. Zaznamenali jsme dvě, jedna nabízí akustickou kytaru Fender za 253 korun a druhá nabízí bluetooth reproduktor Marshall se slevou asi 97 procent,“ popisuje marketingový ředitel Kytary.cz. Odkaz z Facebooku navede zájemce na webovou stránku, která se tváří jako spolupráce Kytary.cz a dané světové značky.

Screenshot z falešného profilu e-shopu Kytary.cz|kytary.cz

„Ač je to podezřelé, tak na to spousta zákazníků klikne. Proklikají se na webové stránky mimo Facebook, kde najdou dotazníček, ten vypadá jako jakási hra, zájemce tam něco vyplní a pak ho to odvede na stránku nákupního košíku, kde zadává číslo karty. Výsledkem je, že podvodníci získají přístup k jeho kartě, ze které si mohou strhávat peníze,“ říká Černý.

Kytary.cz zaznamenaly vyšší desítky dotazů svých pravidelných zákazníků, kteří se informují o dané akci. Společnost pak ví o jednotlivcích, kteří naletěli a své údaje k platební kartě takto předali.

„Ač to zní neuvěřitelně, tak je to tak dobře udělané, že spousta lidí i profesionálních muzikantů už přišla o peníze. Píše nám spousta zákazníků, proto se teď věnujeme krizové komunikaci. Jsme v kontaktu se společností Meta (provozovatel Facebooku – pozn. red.) a podařilo se nám zabanovat asi tři profily, které si hacker udělal. On si ale dělá stále nové a nové. Navíc mám informaci, že to postihuje i naši konkurenci,“ dodal Černý.

Kytary.cz podaly trestní oznámení na neznámého pachatele a stížnost k Českému telekomunikačnímu úřadu. „Ten by to v rámci normy DSA měl řešit na mezinárodní úrovni,“ uvedl Černý.

Vyjádření Policie ČR a ČTÚ zjišťujeme.