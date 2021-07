Bankovní identita vstupuje do nové, komerční fáze | E15.cz

Firmy dostanou do rukou revoluční nástroj

Od poloviny tohoto roku dostanou firmy do rukou revoluční nástroj, který umožní na internetu prodávat i ty produkty, kvůli nimž museli dříve zákazníci na pobočku nebo se složitě ověřovala jejich totožnost. Bankovní identita, která od začátku roku sloužila pro komunikaci se státem a třeba pro sčítání lidu, vstupuje v červnu do nové, komerční fáze. Začít využívat by ji mohla letos více než stovka soukromých společností.