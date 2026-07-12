Miliardář rozdává peníze, automobilky ztrácejí lidi a Praha přestává být výhrou pro singles
- Miliardář Dědek staví výrobní linku na filantropii. Rozdává pětitisícovky a láká další firmy
- Single v Praze? Nejdražší kombinace, vysoká mzda nestačí. Jinde v Česku člověku po výplatě zbude i dvakrát víc
- Shořelo sedm měsíců práce. Staněk otevřeně o katastrofě, která zasáhla Vasky
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Miliardář Dědek staví výrobní linku na filantropii. Rozdává pětitisícovky a láká další firmy
Jablotron miliardáře Dalibora Dědka hodlá posunout svůj příspěvek společnosti v rámci filantropie na vyšší úroveň. V dubnu spustil nový program Moje Nadace, v jehož rámci má každý z asi šesti stovek zaměstnanců možnost podpořit libovolnou organizaci dle vlastního výběru, a to částkou pět tisíc korun. Na webovou platformu, která má za cíl přeměnit filantropii v masovou záležitost, už láká další firmy.
Když 63 tisíc měsíčně nestačí. Z autolandu potichu mizejí tisíce lidí i míst
Motor české ekonomiky zaměstnává čím dál méně lidí. Některé společnosti z řad automobilek a dodavatelů ruší pracovní místa, nedokážou nacházet náhradu za odchozí pracovníky, případně napřímo propouštějí. Tuzemský automobilový průmysl rozhodně nebije na poplach a nečelí dramatickým otřesům jako jeho klíčoví partneři v Německu. Místa i lidé z českých továren i tak mizejí, ovšem jen pomalu a postupně, jak ukazuje statistika Sdružení automobilového průmyslu.
Shořelo sedm měsíců práce. Staněk otevřeně o katastrofě, která zasáhla Vasky
Ve Zlíně hořel od čtvrtečního rána sklad obuvi v devátém patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Ve skladu hořící budovy bylo uskladněno přibližně 75 tisíc párů obuvi, oblečení a doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Šlo přitom o jediný centrální sklad společnosti Vasky, která letos v únoru oslavila deset let od svého založení. Loni firma dosáhla obratu zhruba 300 milionů korun a prodala přibližně 150 tisíc párů bot. Zakladatel Vasky Václav Staněk v exkluzivním rozhovoru pro web E15 hovoří o rozsahu škod i o tom, co požár znamená pro další fungování firmy.
Single v Praze? Nejdražší kombinace, vysoká mzda nestačí. Jinde v Česku člověku po výplatě zbude i dvakrát víc
Praha je symbolem nejvyšších výdělků a nejlepších pracovních příležitostí. Nová analýza ale ukazuje, že pro lidi žijící samotné už vysoké mzdy automaticky neznamenají vyšší životní úroveň. Po zaplacení nákladů na bydlení jim totiž zůstává méně peněz než obyvatelům kteréhokoli jiného kraje.
Všechno pryč a od nuly. Iveta Fabešová popsala nečekaně drsnou změnu ve svém byznysu
Před rokem a půl otevřela cukrářka a podnikatelka Iveta Fabešová druhou pobočku své cukrárny IF Café v budově Masaryčka B, její první pobočka sídlí na pražské Kampě ve Werichově vile. „Podnikání v gastronomii je vždy ve vlnách, ale hodnotila bych ho dobře. Daří se nám,“ říká v pořadu FLOW s dodatkem, že o otevření další pobočky neuvažuje. „Nikdy jsem neviděla úspěch byznysu v tom, že otevíráte jednu provozovnu za druhou. Zvládnout to kvalitativně je extrémně náročné, zvlášť když to nese vaše jméno,“ tvrdí.
VIDEO: Podnikání v páru? Smlouvy podepisujte v době lásky, v krizi férovost nevymůžete, radí cukrářka Fabešová v pořadu FLOW.