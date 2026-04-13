Stamiliony nepřitekly. Lázně i státní hotel Thermal přišly o blízkovýchodní poklad
- Darkov i Karlovy Vary. Lázním chybějí hosté z Blízkého východu.
- Ti přitom patří k nejcennějším, zůstávají totiž i půl roku a utrácejí ve velkém.
- Varovné signály dostává i agentura CzechTourism, s novou kampaní se pokusí oslovit japonské turisty.
Válka v Íránu velmi nepříjemně dopadá také na byznys českých lázní. Významnou část klientely, obvykle do dvaceti procent, totiž dlouhodobě tvoří hosté z arabských zemí. Ti se ale vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v regionu buď obávají cestovat, nebo kvůli zrušeným či prodražujícím se letům ani létat nemohou, případně komplikovaněji.
Návštěvníci ze Spojených arabských emirátů, Saúdské Arábie, Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu či z Bahrajnu přitom patří k těm vůbec nejcennějším – v lázních obvykle netráví měsíc jako například tuzemská klientela, ale až půl roku. Stejně tak v průměru výrazně více utrácejí.
Například pro vyhlášené lázně Darkov představují Arabové nejpočetnější zahraniční klientelu, zároveň tvoří asi patnáct procent všech hostů, uvádí obchodní ředitelka Lenka Krótká. Stovky jich sem pravidelně cestují už více než čtyřicet let, jen loni vytvořili více než padesátimilionovou tržbu. Válka v Íránu je nejen pro Darkov o to bolavější, že nastala v době, kdy arabští hosté obvykle začínají přilétat. Tedy v období po konci ramadánu.
Dopady pociťují také lázeňská a na ně napojená zařízení i na opačném konci republiky. „Dochází k výpadku tržeb, a protože se jedná o cestovní ruch, důsledky jsou patrné okamžitě bez jakékoli časové prodlevy. Tento segment klientů nemá v rámci Evropy žádnou adekvátní náhradu,“ konstatuje obchodní ředitelka karlovarského státního hotelu Thermal Markéta Strádalová.
„Na hosty z těchto zemí se orientuje menší množství karlovarských hotelů, ale konkrétně pro náš hotel představuje absence hostů z Blízkého východu významný výpadek stálých hostů čerpajících tradiční lázeňské služby. Obdobně se tento výpadek týká lázeňských měst, jako jsou Teplice, Luhačovice a další,“ dodává Strádalová.
Hosté z Česka
Management Thermalu proto doufá, že uvolněné ubytovací kapacity alespoň částečně obsadí hosté z Česka či sousedních zemí. Ti se z bezpečnostních důvodů rovněž vydávají do Dubaje či ještě dál na východ v násobně nižších počtech. Vyloučený není ani scénář, kdy si arabští klienti obnoví své původní rezervace po případném konci konfliktu. Ten se ovšem prozatím jeví mnohem spíše jako diplomatický oříšek než snadné sousto.
„Pokud klienti z těchto teritorií nezískají letecká spojení, nepřijedou. Konflikt začal v ramadánu a rezervací na další měsíce ještě nebylo mnoho. Nové rezervace již přicházejí, ale v nízkých počtech a velmi pomalu,“ uvádí obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách Yveta Slišková. Tyto lázně patří k nejstarším v republice, loni přivítaly téměř tisícovku arabských hostů. Nyní jich je naprosté minimum.
Výpadek pocítí i další služby ve městě i v regionu. Jen do Karlovarského kraje každoročně míří významné množství například Izraelců. Jen loni jich sem zavítalo přes čtrnáct tisíc, v průměru se zdrželi osm nocí, vyplývá z dat ČSÚ.
„Důsledky pro lázeňský byznys budou spíše negativní, neboť válečný konflikt, nejistota a strach z budoucího vývoje nepřispívají k normálnímu uvažování. Pokud by ale fungovalo letecké spojení, je možné, že klienti budou preferovat bezpečnější lokalitu a přijedou,“ doufá Slišková.
Stejné dopady pociťují i lázně v zahraničí, například v Rakousku – na bonitní blízkovýchodní klientele jsou závislí ve Vídni, Tyrolsku či v Salcbursku, obzvláště pak lázně Zell am See. Naopak Německo se mnohem více opírá o své vlastní domácí turisty, takže není v tomto ohledu tak zranitelné jako Rakousko.
Kvůli válce v Íránu a „uzavření“ Hormuzského průlivu významně vzrostly ceny ropy, leteckého paliva i letenek, které brzdí příliv zahraničních turistů do Česka i z dalších zemí. Ředitel státní agentury CzechTourism František Reismüller už v rozhovoru pro e15 varoval, že se čínským cestovním kancelářím rozbíhají prodeje zájezdů do Česka pomaleji než loni.
Více asijských turistů by mohla do Česka přilákat chystaná kampaň, která na podzim osloví japonské cestovatele. „Bude zaměřená na klasickou hudbu a kulturní dědictví regionu. První část tvoří cesta vybraných japonských influencerů do Česka a dalších zemí regionu s důrazem na klasickou hudbu a autentické zážitky. Druhá fáze naváže B2B workshopem v Japonsku, kde bude region prezentován mimo jiné prostřednictvím obsahu influencerů a jejich zkušeností zástupcům japonského cestovního ruchu,“ dodává Reismüller.
Kampaň bude mimo jiné prezentovat české vlaky, tramvaje, soupravy metra či služby MHD jako „pohodlný a autentický způsob poznávání měst a regionů“.