V Německu začali jako první podávat sushi na pásu. V Česku to nyní zkusí s kiosky v Kauflandu
Společnost Sushi Circle má v Německu síť kiosků s japonskou a korejskou kuchyní, které umisťuje do velkých obchodních domů. Od začátku září zkouší byznysové štěstí také v Česku – první dva kiosky najdete v Kauflandu na Jarově a v Michli.
Češi si mezinárodní kuchyni oblíbili. Platí to i o té japonské. Minimálně na to spoléhá potravinový řetězec Kaufland, který se spojil s německým výrobcem sushi – firmou Sushi Circle. Od září má ve svých prodejnách kiosky nejen s japonskou, ale například i s korejskou kuchyní. Koncept by se měl postupně rozšiřovat i do dalších obchodů v Česku.
„Japonskou kuchyni konzumují tři ze čtyř Čechů, což je pro nás indikátor velkého potenciálu,“ říká ředitel gastro provozů Sushi Circle John Örmä. I to je jeden z důvodů, proč si společnost vybrala pro expanzi do regionu střední a východní Evropy jako první zemi Česko.
Domácím trhem provozoven je Německo, kde také spolupracují s tamními obchodními domy. Z toho vzešla i česká spolupráce – 70 ze 300 německých poboček Sushi Circle se nachází právě v Kauflandu. Společnost ale spolupracuje i se skupinou Rewe, pod kterou patří Billa či Penny Market, a také se skupinou EDEKA.
Zatím jen v Praze
V Česku odstartoval Sushi Circle v září, a to se dvěma kiosky v Kauflandu na Jarově a v Michli. Postupně by ale měly přibývat další. Primárně by měly vznikat v pražských Kauflandech, v budoucnu se ale počítá i s dalšími českými městy. Zároveň se jedná o spolupráci s dalšími řetězci. Sushi Circle by se tak během příštích měsíců mohl objevit i na pultech jiných supermarketů.
„Český trh je pro nás zajímavý nejen blízkostí, ale také s ohledem na preference zákazníků, které se v posledních letech značně posunuly k novým gastronomickým zážitkům a rostoucí oblibě exotické kuchyně,“ dodává Örmä.
V Kauflandu bude mít Sushi Circle svůj tým, který bude připravovat nabídku na místě. V zásadě jde o krabičky, ve kterých je kromě sushi také japonský streetfood, nudlové pokrmy či poke. Zástupce tu má ale i kuchyně korejská. K dispozici budou třeba kuřecí kousky v omáčce se sezamem.
Sushi Circle vznikla jako jedna japonská restaurace, která otevřela v roce 1997 v německém Frankfurtu. Byla první, která měla pohyblivý pás, po kterém distribuovala jídlo zákazníkům. Nakonec se z podnikání staly kiosky. Těch je nyní po Německu kolem tří set, obrat má Sushi Circle ve vyšších desítkách milionů eur a je součástí skupiny Wonderfield Group. Ta se před dvěma lety stala součástí společnosti Zensho Holding, která stojí za několika restauračními řetězci v Japonsku.