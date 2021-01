V centrech přibývají prázdná místa. Obchody zvažují odchody | E15.cz

V obchodních centrech, a to i v těch na dobré adrese a dříve hojně vyhledávaných, přibývá vyklizených obchodů. Na první pohled to není příliš vidět, protože otevřené smějí být jen některé prodejny, například potraviny či drogerie. Jen v Praze však podle databáze Shopingy zavřelo koncem roku více než padesát obchodů různých značek. A vývoj naznačuje, že tím to zdaleka nekončí.