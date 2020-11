Obchodníky i výrobce sportovního vybavení ničí nejistá zimní sezóna | E15.cz

„Kvůli uzavření obchodů našich prodejců pociťujeme z jejich strany výrazný pokles zájmu. Oproti jiným rokům je propad zhruba padesátiprocentní,“ popisuje Radka Kovačíková Luštincová, marketingová ředitelka tuzemské firmy Galus Industries.

Podnik běžně vyráběl deset tisíc párů lyží Lusti ročně, z čehož sedmdesát procent směřovalo na domácí trh.

Horší byl pro výrobce značky Lusti už loňský finanční rok končící v červnu. V něm už kvůli covidu vypadla jarní sezona. Tržby podniku podle obchodního rejstříku spadly z předchozích 49 na 30 milionů korun.

Horší než na jaře

Následky druhé vlny pandemie budou podle spolumajitele pražského obchodu Harfasport Jaromíra Fice horší než na jaře, protože se odvíjejí jednak od délky uzavření prodejen, jednak od fáze sezony. „Na jaře pomalu končila zimní lyžařská a začínala cyklistická sezona, ale teď se uzavírka blíží k obchodnímu vrcholu zimní sezony. A také začíná zasahovat do nejdůležitějších předvánočních prodejů,“ uvádí Fic. Zima pro obchod představuje dvě třetiny tržeb.

„Dá se očekávat nižší poptávka po sjezdovém lyžování, pokud bude například nemožné vyrazit do Rakouska, Itálie a podobně,“ předpokládá marketingový šéf řetězce Sportisimo Zdeněk Morávek. Na druhé straně věří, že pokud bude v Česku sníh a vhodné podmínky, například o běžky může být velký zájem.

Největší výrobce lyží těží z exportu

Menší dopady pociťuje největší výrobce lyží v Česku, společnost Kästle CZ. Jejím vlastníkem je investiční skupina Consillium Private Investment velkého fanouška lyžování Tomáše Němce, někdejšího majitele pneumatikářské skupiny ČGS. Firma Kästle vyrábí jak lyže tradiční české značky Sporten, tak rakouskou značku Kästle.

„Počítáme s patnáctiprocentním poklesem vyrobených lyží. I přes nárůst omezení spojených s covidem jsme v posledních týdnech dostali hodně dodatečných objednávek ještě na tuto sezonu, takže to možná dopadne ještě lépe,“ věří Tomáš Klápště, ředitel Consillium Private Investment. Kästle CZ loni vyrobila dohromady 116 tisíc snowboardů a párů lyží, za což utržila 236 milionů korun.

Zatím relativně nízký propad poptávky lze v případě Kästle CZ přičítat zaměření na zahraniční trhy, a to nejen evropské, ale i zámořské, a rostoucímu zájmu o individuální sporty. Společnost vyváží osmdesát procent produkce a poslední roky byly nadprůměrné díky dobrým zimám v hlavních odbytištích.

Nižší prodej neznamená nižší objednávky

Jiní výrobci zimního vybavení včetně oblečení jsou na tom hůře. Vánoční období je pro všechny kritické. Například pro českou jedničku v outdoorovém oblečení, společnost Alpine Pro, představuje zimní sezona více než padesát procent ročních tržeb.

„Prodeje v e-shopu nám sice rostou v desítkách procent, ale nemají šanci nahradit standardní maloobchodní tržby z celé prodejní sítě,“ říká Václav Hrbek, spoluzakladatel a šéf české outdoorové značky Alpine Pro. Její prodejní síť tvoří pět desítek prodejen, jako výdejní místa je otevřena zhruba pětina z nich.

Tam, kde to jde, se obchodníci snaží přizpůsobovat omezené poptávce i nabídku, byť se objednávky dělají půl roku až rok dopředu. U Alpine Pro jde podle Hrbka dokonce až o dva roky včetně vývoje, hlavně u „technických“ modelů, jako je třeba nanomembránová outdoorová bunda.

„Pokud nebude poptávka od zákazníků, budeme zřejmě muset omezovat i naše objednávky směrem k dodavatelům,“ uvádí šéf řetězce Hervis Sport Karel Bárek. Podle něho je proto zásadní, aby bylo co nejdříve jasno, jak bude zima probíhat. „Hlavně co se týče sjezdového lyžování, ale i dalších sportů, kde se lidé přirozeně potkávají,“ uvádí.

Doma se móda neuplatní

Snížit dopady menšího zájmu se snaží i řetězec Sportisimo, který do režimu odběrných míst pro objednávky z e-shopu přepnul všech svých 150 poboček v Česku a na Slovensku. „Pomoci zmírnit dopady by mohlo i pěkné zimní počasí se sněhem a možnost vyrazit alespoň po Česku na lyže či brusle. Protože i zavřená sportoviště mají vliv na prodej relevantních kategorií, a pokud by nepřišla silná zima, propad prodejů by byl ještě citelnější,“ uvádí marketingový šéf Sportisima Zdeněk Morávek.

Zatímco nákupy lyží, bruslí a dalšího vybavení brzdí jak zavřené obchody, tak nejistá sezona na horách, u zimního oblečení hraje navíc roli i fakt, že část lidí pracuje z domova.

Jak poukazuje šéf módního internetového prodejce Zoot Milan Polák, lidé oblečení obvykle nakupují buď v reakci na počasí, anebo když si chtějí udělat radost. „Během lockdownu, kdy jsou doma a takřka nevědí, že je venku zima, je to samozřejmě jinak. Navíc hezky chcete vypadat, když chodíte mezi lidi, a to se teď děje velmi omezeně,“ uvádí s tím.

Zima nezačala, slevy ano

Obchodníci sice ještě nevědí, kdy budou moci otevřít, ale už nyní je jim jasné, že v předvánočním boji o zákazníky je budou muset právě k sobě do prodejny přilákat lákavou nabídkou slev. Někteří už dokonce začali.

„Hlavním důvodem jsou přebytky z loňských kolekcí, které se kvůli nucenému předčasnému uzavření prodejny před koncem sezony v březnu neprodaly. A samozřejmě také obava, jak se rozběhnou prodeje,“ uvádí Fic za Harfasport.

„Tlak na slevy ze strany zákazníků očekáváme. Je možné, že v prosinci výrazněji rozšíříme nabídku pro zákazníky věrnostního Alpine Programu,“ dodává i Hrbek s tím, že otevření prodejen, ve které doufají koncem listopadu, chtějí odstartovat slevou na lyžařské sety.