Vyhnout se vyšším daním, dokud to jde. Firmy skupují nová auta | e15.cz

S koncem tohoto roku přijdou firmy o dva významné nástroje, jakými si dosud mohly výrazně zlevnit nákup nových automobilů. Od příštího roku totiž začne platit dvoumilionový limit pro odpočet daně z přidané hodnoty z kupní ceny vozu, zároveň už nebude možné uplatňovat mimořádné odpisy. Správci firemních flotil se tak právě v těchto dnech předhánějí, kdo si stihne pořídit nové přírůstky do konce roku a ušetřit tak podniku stovky tisíc korun na jediném voze.

Četnější nákupy jsou koncem roku obvyklé. Vzhledem k blížícím se daňovým změnám ale letos podnikatelé investují ve velkém, často do prémiových i luxusních vozů, u kterých se na letošek načasovaná koupě vyplácí nejvíce.

Zvýšenou poptávku zaznamenává například značka Porsche. „Letošek se pro nás jeví jako skvělý. Za prvních deset měsíců jsme registrovali víc aut než za celý loňský rok,“ říká výkonný ředitel importu Porsche do Česka Jan Sedláček. Od ledna do října přibylo do tuzemských registrů 633 těchto vozů, prodejní „špičku“ přitom prodejce teprve očekává v následujících týdnech.

Největší zájem mají kupci o modely Cayenne, Macan, Taycan a Panamera nebo o sporťáky 911 a 718 Cayman. Například populárních vozů Cayenne si zájemci v říjnu pořídili 38, stejný měsíc loni „jen“ dvacet. Zatímco letos ještě mohou na DPH odepisovat statisíce z kupní ceny jakkoli drahého vozu, od příštího roku nebude možné žádat o vrácení 21 procent z kupní ceny nad dvoumilionový limit.

Vysokou poptávku po vozech v ceně nad dva miliony bez DPH potvrzuje také Audi. „Očekáváme, že po středečním definitivním schválení konsolidačního balíčku prezidentem bude poptávka gradovat,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky Jiří Rozkošný. Z garáží prodejce nejrychleji mizejí luxusní modely A6, A7, A8, Q7 a Q8. Například „á-šestek“ se v říjnu prodalo 65, loni 48.

Prodeje na poslední chvíli nerostou jen napříč luxusem, ale i mezi automobily běžné cenové kategorie. „Firemní klientela u nás nyní v listopadu kupuje přibližně o čtyřicet procent více vozů, než by odpovídalo ročnímu průměru. U běžných firemních aut, jako je Škoda Octavia, Scala nebo Hyundai i30, je pořád z čeho vybírat. Naopak u luxusních vozů Audi si už třeba některé RS modely do konce roku nepořídíte, což platí i pro některé modely a výbavové stupně užitkových vozů,“ popisuje obchodní ředitel Louda Auto Martin Feller.

Společnost je největším prodejcem nových vozů Škoda Auto a Hyundai v Česku. I Feller čeká gradaci poptávky v příštích dnech a týdnech, proto se firma zásobila vozy – momentálně má na skladě přes tři tisíce nových i předváděcích.

Asi dvacetiprocentní nárůst poptávky po manažerských vozech, autech pro zaměstnance i po lehkých užitkových vozidlech pozoruje i majitel dealerství Pyramida Průhonice Jiří Sudík. Hlavním impulzem k nákupům je podle něj blížící se konec zrychlených odpisů, zavedení dvoumilionového limitu u DPH není pro jeho zákazníky tak zajímavé. Stejně jako další obchodníci očekává značné ochladnutí trhu minimálně v počátku příštího roku. Podnikatelé se předzásobují nyní, o to slabší aktivitu lze očekávat minimálně v první polovině roku 2024.

Možnost zrychleně odepisovat majetek a dát si ho do nákladů během dvou let, a ne standardních pěti umožnila vláda po vypuknutí pandemie covidu-19, aby podnikatelům v těžkých časech ulevila. To od příštího roku nebude možné. Výjimku dostanou jen bezemisní vozy, jejichž prodej chce vláda podpořit, zjistil web HN, který také informoval o snaze firem využít daňové změny.