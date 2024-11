Průmyslník a majitel skupiny MTX Petr Otava se opět vrátil do byznysu s datacentry. V dražbě koupil rozestavěné kladenské datové centrum, které je součástí jeho sporu s kryptotěžařem Vladimírem Vencálkem.

Na spadnutí je jeden z největších krachů v českém cukrářském byznysu posledních let. Návrh na insolvenci na sebe podala začátkem listopadu Smetanová cukrárna, spojená s exministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Ten dříve seděl ve statutárních orgánech cukrárny, kterou nyní vlastní jeho dcera. Cukráři s tržbami atakujícími půl miliardy korun, dodávající mimo jiné do tuzemských obchodních řetězců, jsou prý předlužení. Jejich závazky u bezmála dvou stovek vesměs tuzemských věřitelů, typicky z řad malých a středních firem, dosahují zhruba čtvrt miliardy korun.

Karel Komárek a jeho Aricoma, Martin Cígler a Sandberg Capital a jejich Seyfor, Tomáš Budník a J&T a Thein, projektanti ze Sudopu a odnož Sudop CIT. To jsou čtyři hlavní skupiny, které v posledních letech konsolidují tuzemský trh IT firem s tím, že se často za akvizicemi vydávají i do Evropy. Teď se přidal další, prozatím menší hráč. Nový pražský private equity fond, v němž mimo jiné figuruje bývalý šéf divize pro menší a střední podniky v české pobočce zaniklé Sberbank Jan Novák, už koupil tři české firmy a pokukuje po dalších.

VIDEO: Přibývá lidí, kteří bydlí v garážích, často i s dětmi. Musíme podpořit dostupné nájmy, říká Schneider z Ministerstva pro místní rozvoj v pořadu FLOW

• e15

Průmyslník a miliardář Michal Korecký nabyl dalších 5,7 procenta v jedné z největších tuzemských strojírenských společností. V plzeňském výrobci kolejových a autobusových vozidel Škoda tak nově drží pětinu všech akcií. Žádná ze stran transakce se k obchodu, který byl uzavřen v květnu, nechce vyjadřovat, podle všeho však souvisí s postoupením zhruba čtvrtmiliardové pohledávky, která ve stejný den, kdy proběhl převod akcií, zamířila druhým směrem, tedy od Koreckého do dceřinky PPF.

Evropskými polovodičovými kuloáry začíná probublávat myšlenka na založení něčeho, co by připomínalo Airbus. Tento výrobce civilních letadel vznikl v roce 1970 v rámci spolupráce Francie, Velké Británie a Německa a vytvořil hlavního konkurenta pro americký Boeing. „Čipový Airbus“ by mohl být reakcí na nepříliš silnou pozici starého kontinentu v polovodičovém průmyslu v porovnání s USA, Tchaj-wanem nebo Jižní Koreou.

Když má Patrik Tkáč začít vyprávět o tom, jak s kolegy budoval od nuly finanční skupinu J&T a jaké poučení si z jejich práce mohou vzít dnešní investoři, nečekejte od něj hodiny mentorování. Ví, že univerzální recept v ruce nedrží – záleží na době, štěstí a samozřejmě nápadu, se kterým přijdete. Přesto pro konferenci SHIFTS pořádané pod hlavičkou e15 některé své tvrdě nabyté dovednosti sdílel.