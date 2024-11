Musíme vytvořit čipový Airbus. Ztratili jsme kontakt s moderními technologiemi, zní z Evropy

Evropskými polovodičovými kuloáry začíná probublávat myšlenka na založení něčeho, co by připomínalo Airbus. Tento výrobce civilních letadel vznikl v roce 1970 v rámci spolupráce Francie, Velké Británie a Německa a vytvořil hlavního konkurenta pro americký Boeing. „Čipový Airbus“ by mohl být reakcí na nepříliš silnou pozici starého kontinentu v polovodičovém průmyslu v porovnání s USA, Tchaj-wanem nebo Jižní Koreou.