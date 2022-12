Omluvte se a nedělejte ze sebe šaška, vyzval Čupr Vávru kvůli Xixoiu | E15.cz

Pád tokenové společnosti Xixoio i nadále rozdmýchává emoce. Poté co Národní centrála proti organizovanému zločinu ve středu zadržela hlavní osobnosti společnosti Xixoio Richarda Watzkeho a Henryho Ertnera, se pozornost otočila směrem k Radovanu Vávrovi, který s kontroverzní společností v minulosti navázal spolupráci. Ke kauze se nyní na Twitteru vyjádřil i šéf startupu Rohlík Tomáš Čupr, který vyzval Vávru k tomu, aby se za propagaci Xixoio veřejně omluvil.

Už od středečního odpoledne, kdy vyšla zpráva o problémech společnosti, čelí Radovan Vávra otázkám, jak hodnotí spolupráci se společností, kterou nyní policie podezřívá z podvodu a praní špinavých peněz. Vávra byl totiž v posledních letech výrazně vidět, v médiích vystupoval zejména jako odborník na investice.

„Omlouvám se za to, že jsem podcenil a nechápal, že už jsem „tak slavný“, že moje účinkování po boku někoho může tomu partnerovi v něčích očích dodat legitimitu bez ohledu na to, jaká je faktická povaha našeho vztahu, a bez ohledu na to, jak otevřeně o tom informuji. Pěkný advent,“ napsal po dvou dnech na Twitter Vávra.

Jeho omluva ovšem nestačila jednomu z nejúspěšnějších startupistů v České republice Tomáši Čuprovi. „Tohle je fakt chucpe, Radovane. Děláte ze sebe záměrně veřejnou investiční celebritu, ale nechápete, že vaše doporučení dodávají legitimitu?“ okomentoval nejprve Vávrův příspěvek Čupr.

Poté ovšem svůj názor ještě dále rozvedl. „Omluvte se, chyba se stane. Lidi to vezmou, někdo si z toho bude dělat srandu, ale odejdete z toho jako rovnej chlap a ne jako šašek s typickým českým „já nic, já muzikant“… Takhle to trestní oznámení se všema těma screenshotama, jak jste je tlačil, někdo jistě podá,“ doplnil Čupr. Vávra na jeho komentáře reagoval pouze stručně: „Já vám vůbec nerozumím,“ napsal.

Radovan Vávra na počátku letošního roku chtěl navázat spolupráci s Xixoio a s firmou SimpleCell, ve které tehdy držel podíl. Chtěl prostřednictvím tokenizace firmy získat finance od drobných investorů na další rozvoj společnosti. V rámci této spolupráce objel společně s Watzkem několik míst po Česku, kde princip tokenizace vysvětloval potenciálním drobným investorům.

Nyní se Vávra od Xixoio distancuje. „Franta a Kája mají pneuservis. Oni spolupracují. Maruška tam přijede vyměnit zimní kola. Je klient. Já byl Maruška,“ vysvětloval spolupráci s kontroverzní firmou Vávra.