OpenAI kupuje firmu Jonyho Ivea. Ikona Applu má navrhnout nový typ AI zařízení

Ive a jeho firma uvedli, že s Altmanem spolupracují poslední dva roky. Podle agentury Bloomberg je oznámená transakce největší v historii OpenAI.

„Mám stále silnější pocit, že všechno, co jsem se za posledních 30 let naučil, mě dovedlo až sem a do tohoto okamžiku,“ řekl Ive ve společném rozhovoru s Altmanem. „Je to vztah a způsob spolupráce, který podle mě přinese výrobky, výrobky a výrobky,“ dodal.

Ive byl mnoho let designérem v Applu. Se svým týmem, jehož součástí jsou další bývalí designéři této firmy, se nyní připojí k OpenAI. Jejich úkolem bude navrhnout rodinu propojených zařízení, která usnadní používání AI, uvedl ve videu na síti X generální ředitel OpenAI Sam Altman. Dodal, že technicky vzato bude mladá společnost io založená Ivem pohlcena firmou OpenAI. Ta stojí za populárním chatovacím programem ChatGPT.

Návrat do odvětví spotřebních technologií

Pro designéra narozeného v Británii znamená ohlášená spolupráce ostře sledovaný návrat do odvětví spotřebních technologií, v němž byl průkopníkem, píše Bloomberg. Léta pracoval po boku spoluzakladatele firmy Apple Steva Jobse, podílel se například i na chytrých hodinkách Apple Watch. Ze společnosti Apple odešel v roce 2019.

Pro Apple může být spolupráce jeho bývalého designéra s OpenAI špatnou zprávou, píše Bloomberg. Výrobce chytrých telefonů už nyní bojuje s konkurencí v oblasti umělé inteligence. Akcie Applu kolem 20:30 SELČ ztrácely asi dvě procenta, zatímco širší trh odepisoval zhruba procento. Od začátku roku do úterního závěru akcie firmy odepsaly 17 procent.

OpenAI se chystá vytvořit produkt na takové úrovni kvality, „jaká tady ve spotřebitelském hardwaru ještě nebyla,“ řekl Altman. „Umělá inteligence je tak velkým skokem vpřed, pokud jde o to, co lidé mohou dělat, že potřebuje nový druh počítačové formy, aby se z ní vytěžil maximální potenciál,“ dodal.

Vytvořit zařízení na míru pro éru umělé inteligence se pokouší několik společností. Firma Humane AI, založená bývalým vedoucím pracovníkem Applu, však měla se svým AI Pin problémy. Potýkala se s nízkou výdrží baterie, s problémy s teplem, omezenými funkcemi a s vysokými náklady, píše Reuters.