České pivo je v Rusku hitem. Jeho vývoz stoupl nejvíce za třináct let | E15.cz

Tuzemské pivovary loni do Ruska vyvezly 37 tisíc tun piva za téměř 709 milionů korun. To je podle údajů Českého statistického úřadu meziročně o 55 procent více a zároveň je to největší meziroční nárůst v posledních třinácti letech.

Do Ruska loni podle celní správy vyváželo pivo 33 firem a nárůst exportu potvrzují největší z nich. Vývoz piva do Ruska se loni na obratu z celého vývozu podílel téměř jedenácti procenty. Je tak třetí nejvýznamnější po Německu a Slovensku. Z hlediska množství vyvezeného piva připadlo na export do Ruska sedm procent.

Státní podnik Budějovický Budvar exportoval do Ruska meziročně o šedesát procent piva více, vyváží tam světlý i tmavý prémiový ležák Budweiser Budvar.

„V posledních letech vyvážíme i malé objemy limitovaných edic sezonních speciálů jako silné pivo z čerstvého chmele,“ uvedla vedoucí exportního oddělení společnosti Renata Pánková. Heineken Česká republika z nizozemské skupiny Heineken International hlásí padesátiprocentní nárůst vývozu značky Krušovice do Ruska. „Jsme aktivní jak v on-tradu, kdy prodáváme sudy do restaurací, tak v off-tradu, kde prodáváme plechovky a lahve do obchodních řetězců,“ uvedla mluvčí pivovaru Kateřina Veitová.

Dlouhodobě se v Rusku daří také Plzeňskému Prazdroji z japonské skupiny Asahi, který tam zažívá největší úspěch se značkou Pilsner Urquell. „V roce 2017 jsme tam prodali meziročně o 44 procenta více, letos plánujeme zvýšit export o zhruba třicet procent,“ uvedla mluvčí Jitka Němečková.

Autor: E15

Výroba přímo na místě

Také Pivovary Staropramen patřící do severoamerické skupiny Molson Coors dodávají na ruský trh Staropramen. Jeho roční prodeje dosahují podle manažerky značek Denisy Mylbachrové desítek milionů půllitrů. Tradiční pivovar v Rakovníku se značkou Bakalář, který se v roce 2016 označoval za největšího vývozce českého piva do Ruska, na dotazy deníku E15 neodpověděl. Jediným akcionářem pivovaru je kyperská firma Growthway Investments. Je spojovaný s ruským podnikatelem v pivním byznysu Andrejem Brajlovským.

Některé pivovary vaří své značky přímo v Rusku. Například Heineken provozuje licenční výrobu v Petrohradu od roku 2014. Plzeňský Prazdroj vyrábí Velkopopovického Kozla ve městech Kaluga, Novosibirsk, Ufa, Uljanovsk a Vladivostok. Kozla vyráběného v Česku do Ruska rovněž vyváží. Pivovary Staropramen vyrábějí svou značku na dvou místech v Rusku.

Oblibu českého piva v Rusku připisuje předseda Českého svazu pivovarů a sladoven František Šámal přejímání západních trendů, k němuž se přiklánějí hlavně mladí Rusové. „Lze pozorovat jistý odklon od konzumace tradičního ruského alkoholu, zejména vodky. Moderní životní styl s sebou i v Rusku přináší zájem o méně alkoholické nápoje,“ řekl.

Ruský trh má podle něj velký potenciál, ale upozorňuje na jeho značnou dynamiku. „Z hlediska pivního exportu jsme jen za posledních deset let zaznamenali vzestupy, ale také dramatické propady, které byly způsobeny primárně politickou nestabilitou,“ dodal Šámal.

Rozhodují místní vazby

Na tom se shodují také oslovené pivovary, podle kterých je důležitá znalost tamního prostředí nebo pomoc silného partnera. „Firmy, které jsou schopné či ochotné pochopit místní vztahy a souvislosti, mají dobrý předpoklad, že při respektování těchto specifik najdou v Rusku trvalé a významné odbytiště,“ uvedla Pánková z Budvaru.