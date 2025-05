Ukazatel EBITDA dosáhl loni 1,85 miliardy korun, tedy o 47,7 procenta více než v roce 2023. Kofola ve výroční zprávě uvedla, že její čistý zisk loni činil 601 milionů Kč, v roce 2023 to bylo 340 milionů korun.

„Naše hlavní nápojové divize v Česku a na Slovensku a v oblasti Jadranu se výrazně přiblížily úrovním ziskovosti před covidem,“ uvedl generální ředitel skupiny Jannis Samaras. Kofola podle něj dosáhla vynikajících výsledků, ale udržet je nebude snadné, protože rok 2025 přinesl hned od začátku velké výzvy.

„Spotřebitelská nálada se od začátku roku ochladila. Vidíme to téměř ve všech segmentech a ze zpětné vazby od zákazníků se zdá, že trh jako celek je zažívá to samé,“ uvedl Samaras.

Jde podle něj možná o přetrvávající dopad turbulentních posledních let nebo je to jen vliv špatného zimního počasí. „Ale rozhodně je to cítit na našich prodejích. Tento trend pečlivě analyzujeme a v reakci na to připravujeme úpravy na straně nákladů. Navzdory těmto výzvám stále věřím, že v roce 2025 můžeme dosáhnout mírného růstu,“ uvedl Samaras.

Připomněl také, že na Slovensku byla od 1. ledna zavedena daň z cukru. Dodal, že jejím hlavním efektem je zvýšení cen výrobků pro koncové spotřebitele. „Na Slovensku proto očekáváme pokles objemu prodeje zhruba o deset procent,“ uvedl Samaras.

Kofola sídlící v Ostravě je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích. K výrobkům firmy vedle stejnojmenného nápoje patří nápoje značek Rajec, Korunní, Ondrášovka, Kláštorná Kalcia, Jupí, Vinea nebo Semtex. Do skupiny patří výrobce čerstvých šťáv a salátů UGO, český producent bylinných směsí a čajů Leros, výrobce piv Holba, Zubr a Litovel Pivovary CZ Group, slovinská společnost Radenska a chorvatský výrobce minerálních vod Studenac.

Kofola má více než 3300 zaměstnanců. Většinovým majitelem skupiny je rodina Samarasů a ostatní zakladatelé Kofoly, jimiž jsou akcionáři René Musila a Tomáš Jendřejek.