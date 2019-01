Zálohy na PET lahve? Nápojáři nápad neodmítají, mají ale pochyby o financování | E15.cz

Češi v roce 2016 odevzdali do žlutých kontejnerů téměř sedmdesát procent všech PET lahví uvedených do oběhu. Aby je k recyklaci ještě více motivoval, navrhuje Institut cirkulární ekonomiky zavést systém záloh. Stejně jako v případě pivních lahví by lidé odevzdali v obchodě PET lahve výměnou za tři koruny. Plastové lahve by se ale neplnily znovu, zamířily by do recyklačního zařízení k dalšímu zpracování.

Nápad podporuje společnost Karlovarské minerální vody, která se společně s Vysokým učením chemicko-technologickým podílela na studii Institutu o možnostech zavedení zálohového systému v Česku. „Udržitelné využití cenného PET materiálu umožní pouze zavedení zálohového systému,“ uvedl generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale.

Myšlenku neodmítá ani tuzemský nápojář Kofola ČeskoSlovensko. „Podpoříme takový systém, který při celostním pohledu dává větší smysl a je udržitelnější,“ uvedla Corporate Affairs manažerka Jaroslava Musilová. Podle Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je nezbytné, aby vznikl udržitelný systém sběru PET lahví. „Je potřeba se důkladně podívat, jaká je ta správná a efektivní cesta - rozvoj současného systému sběrných kontejnerů, nebo cesta deposit,“ uvedla Kateřina Kozlová z oddělení vnějších vztahů firmy.

Nápad se naopak nezamlouvá Ondrášovce. „Zálohový systém se zaměřuje pouze na jeden druh plastového obalu, paradoxně na ten nejčastěji tříděný. Procento sběru ostatních plastů by se právě zavedením záloh na PET láhve značně snížilo,” uvedl ředitel firmy Libor Duba pro server Lidovky.cz.

Svaz obchodu a cestovního ruchu, který zastupuje i obchodní řetězce, připouští, že záloha by zákazníky motivovala ke vracení PET lahví, otázky však podle něj vyvolává konkrétní podoba financování. “Slyšel jsem zatím větu: Dělejme to dohromady. Ale už ne za jakých podmínek, v jakých podílech,” uvedl prezident svazu Tomáš Prouza. Institut totiž navrhuje vznik neziskové organizace zastupující výrobce i obchodníky, která by systém řídila.

Prouza vidí překážku také v nedostatečné kapacitě na zpracování recyklátu z PET lahví v Česku. “Z výzkumu vyplynulo, že Česko má dostatek kapacity ke zpracování recyklátu. Problém je ale s jeho kvalitou,” oponoval Vojtěch Vosecký z Institutu cirkulární ekonomiky. Podle šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu navíc není jasné, co by systém záloh udělal s dosavadním systémem třídění odpadů, který provozuje společnost EKO-KOM.

Podle Institutu cirkulární ekonomiky bylo v roce 2016 uvedeno na trh 56 202 tun PET lahví, z toho Češi vytřídili 69,5 procenta lahví. Nicméně reálně bylo zrecyklováno 57,5 procenta z množství uvedeného na trh, zbytek skončil na skládkách nebo ve spalovnách.