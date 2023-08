Zemědělci letos dostanou mimořádnou pomoci za 240 milionů | e15.cz

Čeští zemědělci letos dostanou 240 milionů korun mimořádné pomoci. Stát ke 160 milionům korun z peněz Evropské unie přidá kofinancování v padesátiprocentní míře, tedy 80 milionů korun ze státního rozpočtu. Novinářům to ve čtvrtek řekl v Českých Budějovicích ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze by se měly rozdělit mezi pěstitele ovoce, zeleniny, chmele a chovatele dojného skotu.

Výborný upřesnil, že se na kofinancování ze státního rozpočtu domluvil s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Na dojný skot by podle něj z pomoci mělo jít 80 milionů, které k penězům z Evropské unie vláda přidá ze státního rozpočtu. Měla by to podle něj být určitá kompenzace za to, že ministerstvo kvůli úsporám zrušilo dotační programy pro chov skotu na maso a chov dojnic.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) minulý týden uvedl, že kvůli nedostatku financí se ruší dotační programy ze státního rozpočtu, které směřovaly na chov dojnic a skotu bez produkce mléka. Podle ministerstva by to mělo ušetřit zhruba 310 milionů korun. Částka vychází z toho, kolik se vyčerpalo na podpory v loňském roce.

Ministerstvo zrušení dotací zdůvodnilo tím, že v roce 2022 měl podle odhadu Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) sektor produkce mléka velmi dobré hospodářské výsledky a za období mezi lety 2017 až 2022 měl kumulovaný zisk 4,8 miliardy korun. Na chov skotu i chov krav bez produkce mléka mohou zemědělci čerpat podporu z dalších programů národních dotací i z evropských dotací.

Evropská komise v podpůrném balíku pro zemědělce navrhla rozdělit zhruba 7,8 miliardy korun. Peníze mají kompenzovat kromě jiného dopady dovozů zemědělských komodit z Ukrajiny na evropský trh nebo rostoucí náklady firem.