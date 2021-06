Přírodní příbory přilákaly drobné investory. Český ReFork od nich vybral sto milionů | E15.cz

K ambiciózním plánům ReForku patří do tří let nahradit až dvě miliardy plastových výrobků, které chrlí zejména řetězce s rychlým občerstvením. „Jsme jediná firma na světě, která využívá dřevních pilin a pojiva vyprodukovaného mikroorganismy, aby vytvořila zcela ekologický materiál,“ je přesvědčen zakladatel ReForku Josef Homola, který převzal rodinnou firmu zabývající se výrobou plastových dílů.

ReFork si zajistil financování vytvořením kryptoměny EFK, jejíž držitel má například přednostní nárok na produkty start-upu nebo může ovlivňovat směrování budoucích investic. Zároveň lze s tokeny obchodovat podobně jako na burze.

Nábor investorů prostřednictvím vlastní kryptoměny považuje šéfka české fintechové asociace Maria Staszkiewicz za způsob jak ozvláštnit investiční úsilí. „I díky aktuálnímu dění kolem bitcoinu, dodgecoinu a dalších kryptoměn bude podobných příběhu přibývat. Nemělo by se ovšem zapomínat, že se jedná o rizikovější druh investovani než u centrální bankou regulovaných aktivit,“ připomíná Staszkiewicz.

ReFork vybrané peníze použil zejména vývoj materiálu, který se už podařilo dokončit. „Další investice směřovaly do výroby, kterou chceme postupně zvyšovat ze současného jednoho milionu příborů měsíčně až na dvacetinásobek,“ přibližuje šéf společnosti Josef Žádník. Zajistit to má nová výrobní hala v pražské Hostivaři, která má začít fungovat na konci července.

Zásadní inovací je podle Žádníka skutečnost, že ReFork na rozdíl od ostatních ekologických alternativ k výrobě nevyužívá chemikálie. Jeho produkty díky tomu po sobě nezanechávají mikroplasty ani jakékoli chemické či toxické stopy.

„Všechny vstupní suroviny jsou rozložitelné v různých prostředích včetně domácího kompostu, půdy nebo mořské vody. To znamená, že pokud se naše výrobky nedostanou do odpadu, rozloží se i v přírodě, a to během měsíců,“ vysvětluje Homola. Nevýhodou produktů ReFork je ovšem cena, oproti plastové konkurenci jsou přírodní příbory násobně dražší.