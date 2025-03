Brněnský prodejce elektroniky Okay je v úpadku. Krajský soud v Brně o tom rozhodl na základě návrhu, který na sebe podala sama firma, vyplývá z dokumentu v insolvenčním rejstříku. Věřitelé mají nyní dva měsíce na to, aby přihlásili svoje pohledávky. Přezkumné jednání nařídil soud na 10. září. Celková výše dluhů je podle firmy zhruba 700 milionů korun.

Zatím se přihlásili tři věřitelé. Jeden z těch největších je UniCredit Bank. Celková výše pohledávky této banky činí téměř 114 milionů korun. Banka se také odvolala proti jmenování firmy AS Zizlavsky insolvenčním správcem. Banka pochybuje o nestrannosti, protože tutéž společnost navrhla jako insolvenčního správce v případě vlastní insolvence firma Alfa - Rent Tessera, jež patří do holdingu Okay. Podle banky existují oprávněné obavy, že bude pracovat pro dlužníka, a nikoliv pro zájmy věřitelů a že se mění rozsah majetkové podstaty dlužníka.

Brněnská firma prodávala elektroniku téměř 30 let, jejím majitelem je Jindřich Životský. V nejlepší době měl 80 maloobchodních prodejen, ale nezachytil nástup on-line prodeje a finanční problémům čelil od roku 2021. Nakonec nevyšel ani reorganizační plán, který počítal s tím, že bude dále provozovat e-shop a velkoobchod. Poslední kamenná prodejna skončila 25. ledna.