Babiš potvrdil plán na ovládnutí ČEZ. První kroky přijdou už na červnové valné hromadě
- Premiér Andrej Babiš potvrdil plán na úplné ovládnutí ČEZ státem, které chce stihnout do roku 2029.
- První konkrétní kroky k zestátnění energetického giganta mají začít již na letošní červnové valné hromadě.
- Vláda si od plného ovládnutí firmy slibuje lepší kontrolu nad cenami energií a strategický rozvoj sektoru.
První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu. Novinářům to v úterý řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí vládní plán na plné ovládnutí ČEZ, podle něj je to nutné pro lepší kontrolu vývoje cen energií a dalšího rozvoje energetického sektoru. Zestátnění chce stihnout do konce volebního období v roce 2029.
„Plán na zestátnění platí. Je to důležité, abychom mohli pomáhat občanům i celé ekonomice. Energie jsou k tomu klíčové,“ podotkl premiér. Firma se podle něj neměla nikdy privatizovat.
Ministr průmyslu Karel Havlíček už dříve ohlásil, že do konce volebního období chce kabinet plně ovládnout výrobní část společnosti ČEZ. O zestátnění poprvé začala mluvit vláda Petra Fialy v roce 2022.
Vicepremiér Havlíček v pořadu FLOW na začáku března naznačil, že po rozdělení firmy by se naopak druhá, nestrategická část, do níž počítá obchod a distribuci, mohla opět privatizovat a přinejmenším část akcií dát na pražskou burzu, z níž ČEZ, který je aktuálně nejatraktivnějším burzovním titulem, zmizí.
Cena, za kterou firmu stát vykoupí, se bude odvíjet od výsledků za loňský a letošní rok a podle ceny akcií v té době. Investoři teď pečlivě vyčkávají, s jakou nabídkou stát přijde a jak konkrétně bude vypadat restrukturalizace a rozdělení na státní a soukromou část. Karel Havlíček mluví o tom, že akcionáři se vykoupí z vlastních zdrojů ČEZ. Stát ale bude muset akcie vykoupit od soukromých akcionářů a přesvědčit je, aby mu je prodali v takovém objemu, aby se dostal na podíl alespoň 90 procent.
Vláda už v minulých měsících avizovala, že proces zestátnění bude zahájen letos a trvat by měl zhruba dva a půl roku. Opozice plán na zestátnění ČEZ dlouhodobě kritizuje. Podle ní bude mít výrazný dopad na zadlužení firmy i na státní rozpočet, protože ČEZ by nevyplácel dividendy ze zisku. „Nedává to ekonomický smysl,“ řekl v minulosti bývalý ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
VIDEO: Zestátnění ČEZ spustíme letos, část firmy by se mohla dál obchodovat na burze, připustil Havlíček v rozhovoru pro FLOW
Na zestátnění reagují i ratingové agentury
Na upevňování vztahu mezi ČEZ a státem reagovala v úterý také ratingová agentura Moody’s a po více než deseti letech změnila hodnocení energetické společnosti ČEZ a zvýšila její úvěrovou známku z Baa1 na úroveň A3. Hlavním důvodem aktuálního zlepšení je revize vládní podpory – Moody’s vidí upevňování vztahu mezi společností a českým státem jako klíčový stabilizační faktor.
Vláda loni získala 80procentní podíl ve společnosti EDU II zodpovědné za výstavbu nových jaderných bloků v Dukovanech. Tento přesun vlastnictví do rukou státu výrazně snížil rizika spojená s obří investicí, která nyní nesou daňoví poplatníci místo věřitelů a akcionářů ČEZ.
ČEZ navíc expanduje i technologicky skrze britskou společnost Rolls-Royce SMR, v níž drží podíl. Firma nedávno podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear o výstavbě prvních tří malých modulárních reaktorů (SMR) v Evropě.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Vloni firma vydělala 27,4 miliardy korun, čistý zisk meziročně snížila o 1,7 miliardy korun. Meziročně se snížily také provozní zisk či výnosy firmy.