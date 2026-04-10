Babišův dealer tiše dobývá Moravu. V době drahého benzinu věří v elektromobily z Boleslavi a Koreje
- Dlouho sázel na traktory a kombajny, teď chce expandovat i na trhu s osobními vozy.
- Skupina Agrotec z koncernu Agrofert investuje do nových autosalonů, kterými chce postupně obsadit všechny české i slovenské regiony.
- Podnik s vazbou na premiéra Andreje Babiše má dovést k úspěšné expanzi italská automobilka DR Automobiles.
V málokterém byznysu bují natolik tvrdý konkurenční boj jako v segmentu osobních automobilů. Pozadu nezůstává ani skupina Agrotec, která patří do koncernu Agrofert navázaného na premiéra Andreje Babiše (ANO). Největší prodejce nových vozů Škoda a Kia na jižní Moravě expanduje hlavně na východě republiky, kde výrazně investuje do výstavby nových dealerství. Rozrůstá se ale také na Slovensku.
Agrotec, který každoročně generuje miliardové obraty, není na trhu žádným nováčkem, stabilně na něm působí přes třicet let. Dlouhodobě se zaměřuje především na dovoz zemědělské techniky značek New Holland, Amazone či Pichon, typicky jde o traktory, kombajny a stroje na setí, hnojení či sklizeň.
Jedna z asi 220 firem, které spadají do impéria Agrofert, se chce nově mnohem více opírat také o byznys s osobními vozy, jichž zatím prodává pomálu, necelé dva tisíce ročně. Růstu chce dosáhnout rozšířením showroomů napříč republikou, a to ve spolupráci s italskou automobilkou DR Automobiles.
Elektromobily à la Agrofert & Agrotec
„DR Automobiles pokračuje v dynamickém růstu a potvrzuje ambici stát se silným hráčem na českém i slovenském trhu. V březnu jsme otevřeli dvě nové pobočky na Slovensku, konkrétně v Prešově a Banské Bystrici. V nejbližších dnech otevřeme nový showroom v Pardubicích,“ říká mluvčí společnosti Štěpánka Kadlečková.
Prodejní síť se tak už rozrostla do Brna, Hustopečí, Břeclavi, Kralup nad Vltavou, Ostravy, Trnavy u Třebíče, Jihlavy, Bratislavy, Nitry, Prešova a Banské Bystrice. Podnik plánuje postupně obsadit všechny regiony Česka i Slovenska.
K expanzi má dobrý důvod – český trh roste, jen loni se na něm zobchodovalo čtvrt milionu nových osobních vozů, meziročně o sedm procent více, spočítal Svaz dovozců. Vedle zavedených dealerů typu AutoPalace nebo Louda Auto se tak o přízeň soukromých i firemních zákazníků uchází čím dál více menších hráčů s růstovými ambicemi. Mezi ně patří i podnik z jednoho z největších tuzemských koncernů, který je jedničkou zemědělsko-potravinářského sektoru a dvojkou chemického průmyslu.
„Současně s rozšiřováním prodejní sítě budujeme i servisní zázemí, které je klíčovým pilířem naší strategie. Investice do rozvoje značky DR Automobiles se pohybují v řádu desítek milionů,“ dodává Kadlečková. Agrotec láká na komplexní péči o zákazníka. Vedle nových aut nabízí i zánovní vozy v programu Škoda Plus, ojeté vozy, autorizované servisy Škoda, Kia a Volkswagen, neautorizovaný servis Bosch Car Service, výkup, financování, pojištění a další služby. Vytěžit chce především poptávku po sportovně-užitkových vozech, případně po automobilech nižší a střední třídy.
Se značkou DR Automobiles cílí především na zákazníky, kteří preferují tradiční spalovací motory: nabídka čítá například SUV modely DR 6 v benzinu za 740 tisíc korun nebo EVO 5 za 450 tisíc korun. „Výhodou je také možnost pohonu na LPG u většiny modelů, což zákazníci oceňují zejména v kontextu rostoucích cen pohonných hmot. Naše nabídka oslovuje také klienty, kteří dávají přednost jednodušším technickým řešením a nevyžadují komplexní asistenční systémy či technologie, které mohou být pro část řidičů zbytečně složité,“ dodává Kadlečková.
Zatímco v Česku i Evropě rostou prodeje plug-in hybridních vozidel mnohem rychleji než těch čistě elektrických, v autosalonech Agrotecu je situace opačná. Z plug-in hybridů doprodává pouze model Sportequipe 8, větší ambice má v segmentu čistě bateriových vozů. Jejich prodeje zatím tvoří jen nepatrný zlomek byznysu firmy, management jim však přisuzuje výrazný růstový potenciál. Předloni prodal 17 elektromobilů značek Škoda a Kia, loni 46, nejčastěji šlo o model Škoda Enyaq. Letos plánuje prodeje zdvojnásobit.
Do nabídky v segmentu elektromobilů se oproti původním úvahám nezařadí menší a levnější vozy z Číny, které by Agrotec nabídl českým rodinám. DR Automobiles totiž v Itálii montuje automobily vyrobené v Číně (značky JAC, Chery, BAIC či Dongfeng), takže se jejich dovoz nabízel.
DR Automobiles vozy dovezené do Itálie upravuje tak, aby splňovaly evropské standardy, přeznačuje je a pod vlastními značkami – například DR, Evo či Sportequipe – je dále prodává na evropských trzích. Plně elektrické automobily vznikající na trase Čína–Itálie však zatím nabídku Agrotecu nerozšíří.
Hospodářské a prodejní výsledky za loňský rok zatím Agrotec nezveřejnil a tuto část dotazů e15 ponechal bez odpovědi. Z dosud zveřejněných dokumentů vyplývá, že divize osobních vozů předloni vygenerovala tržby zhruba 1,4 miliardy korun. Celá skupina Agrotec utržila 4,6 miliardy korun.
Mateřský Agrofert, který zaměstnává asi 29 tisíc lidí, z toho přibližně 18 tisíc v Česku, předloni vytvořil obrat 212 miliard korun a vydělal přes sedm miliard korun. Premiér Babiš v únoru vložil své akcie celého holdingu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, čímž měl řešit svůj střet zájmů.