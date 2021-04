Britská CVC podala návrh na převzetí japonské Toshiby | E15.cz

Společnost CVC Capital Partners předložila návrh na převzetí japonského průmyslového konglomerátu Toshiba, jehož akcie by pak stáhla z obchodování na burze. Oznámil to dnes šéf japonského podniku Nobuaki Kurumatani. Potvrdil tak dřívější informace médií, podle nichž by se hodnota transakce mohla pohybovat kolem 20 miliard dolarů, zhruba 438 miliard korun.