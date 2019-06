Brněnské textilce Nová Mosilana vzrostly tržby o 200 milionů | E15.cz

ZDROJ: CC BY SA 3.0: Kirk979 via Wikipedia

Společnost vyrábí vlněné příze a tkaniny pro pánské obleky a dámské kostýmy a řadí se mezi největší české výrobce v textilním průmyslu. V předchozích letech snižovala závislost obchodu na sesterských firmách z italské skupiny Marzotto a podíl prodeje těmto firmám se ustálil mírně pod 90 procenty. Předloni se sice zvýšil na 90,5 procenta, loni však klesl zase zpět na 89 procent.

Podnik se několik let potýká s nepříznivou situací na trhu práce, loni rostly osobní náklady o 11 procent. Stále se nedaří obsadit velké množství pracovních pozic a stále dochází k velké fluktuaci zaměstnanců na všech pozicích. Zatímco zhruba před rokem evidoval Úřad práce 266 volných pozic, aktuálně je to 142. Nabízená nástupní mzda však zůstává ve srovnání s jihomoravským průměrem extrémně nízko, a to 16 700 až 19 300 korun, což je o 400 korun meziročně více. Průměrná mzda ve čtvrtém čtvrtletí se přitom loni zvýšila meziročně o dva tisíce téměř na 33 tisíc korun. Počet zaměstnanců ve firmě se zvýšil na konci roku o 17 na 974, počet agenturních zaměstnanců se snížil na 11.

Zaměstnance se snaží získávat také spoluprací se střední školou a učilištěm v Brně v Charbulově ulici, loni se však po dvou úspěšných letech nepodařilo naplnit učební obor výrobce textilií, nebyl o něj zájem.

Firmě se naopak daří výrobu dělat efektivnější díky investicím, které loni opět přesáhly 100 milionů korun. Instalovala nové dopřádací stroje a tkalcovské stavy. Díky modernizacím snížila energetickou náročnost a zároveň zvýšila kvalitu výrobků.