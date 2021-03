Havlíček chce ochránit pracovní místa v huti Liberty Ostrava | E15.cz

Liberty Steel je třetím největším producentem oceli v Británii. Firma působí rovněž v České republice, kde vlastní hutní podnik Liberty Ostrava. Britská vláda připravuje plány na záchranu oceláren Liberty Steel v případě kolapsu jejich mateřské společnosti GFG Alliance. Prioritou pro Česko je podle Havlíčka zachovat všech šest tisíc pracovních míst.

List Financial Times minulý týden informoval, že mateřská společnost GFG Alliance, za kterou stojí britský podnikatel indického původu Sanjeev Gupta, musí hledat nový zdroj financování poté, co její hlavní věřitel Greensill Capital vyhlásil insolvenci.

„Britové to řeší stejně jako my v České republice na úrovni ministr a premiér. S tím, že v následujících dnech budou řešit všechny možné varianty. Řekli jsme si, že se nebudou dělat žádné závěry bez vzájemného informování,“ uvedl Havlíček.

Zaměstnanci ostravské hutě se podle něj budoucího vývoje obávat nemusejí. „Pečlivě to hlídáme. Situace není jednoduchá, ale uděláme maximum pro to, abychom udrželi pracovní místa. Výsledky Liberty Ostrava nejsou vůbec špatné. Je to o tom, abychom se s Brity domluvili na společném postupu, budeme průběžně v kontaktu,“ řekl Havlíček.

Z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin vyplývá, že podnik Liberty Ostrava vytvořil v období od 1. ledna 2019 do 30. června 2020 čistý zisk 305 milionů korun. Byl za tu dobu v provozní ztrátě 61 milionů korun, výsledek hospodaření činil 422 milionů korun. Tržby firmy z prodeje výrobků a služeb dosáhly téměř 37 miliard korun.

Předchozí výsledky, které podnik zveřejnil, se týkaly hospodaření za rok 2018. Tehdy ještě patřil do skupiny ArcelorMittal a jmenoval se ArcelorMittal Ostrava. V roce 2018 huť vykázala čistý zisk 4,1 miliardy korun a provozní zisk 726 milionů korun při tržbách 32,6 miliardy korun. Hospodaření huti loni ovlivnila koronakrize, kvůli níž klesla poptávka.

V Británii Liberty Steel provozuje dvanáct oceláren a zaměstnává pět tisíc lidí. Stínový britský ministr pro podnikání Ed Miliband minulý týden prohlásil, že vláda by měla zvážit veškeré možné způsoby záchrany těchto oceláren včetně případného zestátnění.

Nejmenovaní vládní představitelé podle listu Finacial Times uvedli, že jednou ze zvažovaných variant záchrany je také využití veřejných prostředků k zachování produkce podobným způsobem, jakým britská vláda předloni podpořila firmu British Steel. Tato pomoc tehdy stála daňové poplatníky téměř 600 milionů liber, zhruba 18 miliard korun.