Česká gigafactory je mimo ohrožení, uklidňuje Síkela | e15.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Škoda Auto odmítly informace zveřejněné v deníku Financial Times , podle kterých německý automobilový koncern Volkswagen pozastavuje plány na vybudování továrny na baterie do elektromobilů v Česku. Podle odborníků je však tvrdou realitou, že Spojené státy představují pro výstavbu podobných projektů mnohem atraktivnější lokalitu než Evropa.

„Dnes ráno jsem se telefonicky spojil s Martinem Jahnem z vedení Škoda Auto, který mi potvrdil, že rozhodnutí o výstavbě gigafactory ve Spojených státech nemá vliv na obdobný projekt v Evropě,“ napsal na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). „Jednání s investorem o gigafactory v České republice nadále pokračují, stejně jako technické přípravy,“ sdělil E15 i mluvčí resortu Vojtěch Srnka.

Jejich slova později potvrdila také tuzemská společnost Škoda Auto, která je součástí koncernu Volkswagen. „Neexistuje žádná souvislost mezi rozhodnutím o umístění gigafactory v Severní Americe a rozhodnutím o umístění v Evropě. Zároveň nelze mluvit o upřednostnění Severní Ameriky před Evropou,“ píše se v prohlášení automobilky. Jednání s českou vládou o gigafactory se podle ní úspěšně posouvají a proces vyhodnocování pokračuje.

Informace o pozastavení plánu na zprovoznění české gigafactory, která by měla vzniknout v Líních u Plzně, nemá ani hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták (Piráti). „Zatím o tom nic nevím. Každopádně, pokud by z projektu opravdu sešlo, byla by to obrovská škoda pro náš region, který by tak přišel o státní investice do infrastruktury v řádu desítek miliard korun,“ varuje Špoták.

O plánu @VW na projekt továrny na výrobu baterií ve Spojených státech jsme byli dopředu informováni. Dnes ráno jsem se telefonicky spojil s Martinem Jahnem z vedení Škoda Auto, který mi potvrdil, že rozhodnutí o Gigafactory v 🇺🇸 nemá vliv na obdobný projekt v Evropě. — Jozef Síkela (@JozefSikela) March 8, 2023

Německá automobilka se podle tvrzení Financial Times nyní soustředí především na vybudování svého nového závodu ve Spojených státech, kde by mohla dosáhnout na vysoké vládní pobídky v hodnotě kolem deseti miliard eur, tedy přes 236 miliard korun, a kvůli tomu by došlo k upozadění plánů na gigafactory ve východní Evropě. Koncern zároveň vyčkává na to, jak Evropská unie zareaguje na americký pobídkový program.

Vláda USA loni schválila štědrý balíček na podporu zelené ekonomiky ve výši 369 miliard dolarů (8,2 bilionu korun), jenž představuje závažné riziko pro konkurenceschopnost evropských firem. Hrozba, že velké společnosti typu Volkswagen začnou kvůli výhodnějším podmínkám přesouvat svou produkci do Ameriky, je podle expertů reálná.

„Kromě velkorysého systému pobídek ve Spojených státech za to může i značný rozdíl v cenách energií, který se v posledních dvou letech výrazně prohloubil. Všechny energeticky náročné sektory, jako je třeba právě výroba baterií, proto pošilhávají po odchodu z Evropy,“ vysvětluje analytik společnosti ENA Jiří Gavor a poukazuje na příklad kolínské společnosti Draslovka, která po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu přemístila kvůli drahým energiím velkou část své výroby do USA.

Také Špoták považuje současnou situaci za alarmující nejen pro gigafactory, ale i řadu dalších průmyslových odvětví. „V minulých letech jsme přesouvali všechnu výrobu do Asie, což se v době covidu či zablokování Suezského průplavu ukázalo jako špatná cesta a teď si necháváme utéct významné investory do Spojených států. V tomto mi Evropa připadá nepoučitelná,“ myslí si hejtman Plzeňského kraje.

Gavor se nedomnívá, že by v Evropě žádné továrny na baterie v budoucnu nevznikly. „Volkswagen potřebuje mít výrobní kapacity poblíž předpokládaného odbytu a Česko i Evropa v příštích letech budou významným odbytištěm pro baterie. Čili gigafactory se u nás jednoho dne určitě postaví. Je tu ale nepochybně riziko, že ty plány v Evropě budou odkládány a v Americe elektromobilita poroste rychleji,“ míní Gavor.

Plzeňská továrna na baterie do elektrických vozidel by měla stát zhruba 120 miliard korun a její zprovoznění by znamenalo obrovský přínos pro tuzemskou ekonomiku. Volkswagen ale rozhodnutí o zahájení projektu již několikrát odložil. V minulosti pro ni zvažoval i jiné lokality, například na Slovensku či v Maďarsku. Definitivní verdikt by měl padnout v první polovině letošního roku.

„Česká republika má mezi kandidátskými zeměmi vynikající pozici pro získání gigafactory. Nyní však musíme počkat, co přinese takzvaná nová Zelená dohoda. Koncern ji musí vyhodnotit i z hlediska dotací a investičních pobídek,“ říká výkonný ředitel Škody Auto Klaus Zellmer.

Jaké jsou plány světových zemí v oblasti elektromobility?