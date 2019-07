Česko loni vyvezlo nejméně zbraní za čtyři roky. Export vojenského materiálu klesl na 14 miliard korun | E15.cz

České firmy vyvezly vojenský materiál do 103 zemí za 13,99 miliardy korun. Nejčastěji to bylo do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu. Do USA bylo vyvezeno zboží za asi 1,65 miliardy korun, do Vietnamu za miliardu korun a na Slovensko za 853 milionů korun. Výrazně loni klesly dodávky třeba do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo do Iráku.

Ke konci roku mělo povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem 278 firem a dvě fyzické osoby. Zamítnut byl vývoz třeba do Běloruska, Íránu, Sýrie nebo do Západní Sahary.

Export střelných zbraní, jejich součástí a střeliva pro civilní použití dosáhl asi 3,6 miliardy korun, což je o asi 300 milionů meziročně víc. Jeho vývoz byl povolen do 64 zemí mimo Evropskou unii, uděleno bylo 799 povolení v hodnotě sedmi miliard korun. Nejvíce zbraní a střeliva bylo dodáno do USA.

V roce 2016 dosáhl export zbraní a vojenského materiálu z Česka rekordních 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. V roce 2017 vývoz klesl na 15,1 miliardy.

Podnikatelé a firmy, kteří chtějí vyvážet nebo dovážet vojenský materiál, musí požádat úřady o příslušné povolení. Pro konkrétní obchod musí získat licenci, o které rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, vnitra a obrany. Udělena nemusí být nejen kvůli nedodržení podmínek, ale také ze zahraničněpolitických nebo bezpečnostních zájmů Česka.