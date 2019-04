Česká zbrojovka chce dodávat americké armádě. Postaví továrnu v USA | E15.cz

Do šesti let bude v továrně České zbrojovky v americkém Arkansasu pracovat 560 lidí, v první fázi projektu 320. Ve Spojených státech plánuje firma vyrábět dvě stě tisíc pistolí, samopalů a útočných pušek ročně.

„Celkové investice Česká zbrojovka Group v USA dosáhnou až 90 milionů ameriských dolarů, tedy necelých dvou miliard korun,“ uvedl šéf holdingu Lubomír Kovařík. Dceřiná společnost skupiny CZ-USA se tento týden dohodla s představiteli státu Arkansas na podmínkách výstavby nového závodu pro výrobu a montáž zbraní ve městě Little Rock. CZ-USA se tak přesídlí z Kansasu, kde působí, právě do Little Rock.

Cílem investice je podle Kovaříka budování značky CZ, zvýšení jejího podílu na americkém civilním trhu a také proniknutí na trh amerických ozbrojených složek, který si USA chrání takzvaným Buy-American Act.

Zákon stanovuje, za jakých podmínek lze dodávat federálním organizacím. „Pokud cílíme na americkou armádu, musí náklady na komponenty našich zbraní vyrobené v USA tvořit minimálně 60 procent celkových nákladů,“ dodal Kovařík s tím, že norma zvýhodňuje americké firmy a zahraniční nutí právě k přenesení výroby.

Česká zbrojovka má připravené tři produktové řady. Kromě pistolí P-10 jsou to samopaly Scorpion a útočné pušky Bren 2.

Společnost CZ-USA působí na americkém trhu už od roku 1997 jako výhradní dovozce zbraní vyrobených v mateřském továrně v Uherském Brodě. CZ-USA se svými 120 zaměstnanci se vedle dovozu výrobků z mateřského závodu soustředí i na vlastní produkci. Kromě tradiční výroby modelu Colt 1911 pod vlastní značkou Dan Wesson zahájila v loňském roce výrobu pistolí CZ P-10 v Kansasu.

CZG loni prodala na celém světě 330 tisíc kusů zbraní a vykázala konsolidované tržby téměř pět miliard korun.