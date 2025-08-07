Aktualizováno: ČEZ dokončil vstup do Rolls-Royce SMR. Firmy spolu staví modulární reaktory ve Velké Británii
Energetická skupina ČEZ dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti Rolls-Royce SMR, v níž od července drží zhruba pětinový podíl. Firmy se nyní zaměří na přípravu stavby až tří modulárních reaktorů v Británii, do níž by se ČEZ mohl zapojit jako dodavatel některých technologií. Vedle toho se připravuje stavba modulárního reaktoru v Temelíně, která by měla začít v první polovině 30. let. Ve čtvrtek to řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Společnosti budou spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů.
Česká společnost přebírala podíl v Rolls-Royce SMR postupně, v březnu zaplatila za 11 procent přes tři miliardy korun. S další částí transakce ČEZ čekal na splnění dalších podmínek spolupráce, z nichž klíčový byl úspěch Rolls-Royce SMR v britské soutěži na dodavatele modulárních reaktorů. To se stalo na začátku června. V červenci tak ČEZ navýšil svůj podíl na dříve deklarovaných zhruba 20 procent.
Spolupráce obou firem nyní bude podle Nováka pokračovat podle předem dohodnutého scénáře. „Rolls-Royce SMR se nyní bude věnovat developmentu až tří modulárních jednotek v Británii, přičemž ČEZ se do toho zapojí jako dodavatel nebo subdodavatel určitých technologií, a to například prostřednictvím firmy Škoda JS nebo některých dalších našich dceřiných firem,“ popsal primární plán Novák.
Vedle toho bude pokračovat také příprava prvního modulárního v Česku, který by měl vzniknout v Temelíně. „Už se tam uskutečnil geologický průzkum a pokračují některé přípravné práce. Celý projekt je ale na opravdovém začátku,“ upozornil Novák.
Firmy se podle něj zároveň rozhlížejí i po dalších projektech, ať už v Česku nebo po celém světě. ČEZ chce technologii modulárních reaktorů do budoucna využívat například v oblasti současných uhelných elektráren. Už dříve k tomu vytipoval například lokalitu v Prunéřově nebo v Dětmarovicích. „I tam se díváme, ale ty přijdou na řadu až po Temelíně,“ dodal Novák.
Podle dřívějších informací ČEZ je malý modulární reaktor od firmy Rolls-Royce SMR tlakovodní reaktor, který využívá aktivní i pasivní bezpečnostní prvky. Jeho elektrický výkon by měl být 470 megawattů, životnost reaktoru se počítá na nejméně 60 let.
ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru.
Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.