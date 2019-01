ČEZ jde více do větru, přikoupil osm větrných farem ve Francii | E15.cz

„Jedná se o projekty onshore větrných elektráren, osm projektů rozmístěných po celé zemi se nachází ve fázi pokročilého developmentu a disponuje provozní podporou ve formě garantované výkupní ceny na 15 let,“ uvádí mluvčí ČEZ Martin Schreier. Objem transakce firma odmítla komentovat.



Z pohledu celkového instalovaného výkonu, kterým ČEZ v současné době disponuje, jde podle odborníků v rámci obnovitelných zdrojů o menší jednotky procent. „Jedná se tak spíše o další střípek současné strategie společnosti, která hledá příležitosti k investicím do obnovitelných zdrojů v zemích západní Evropy. Samotný projekt tak nebude mít výrazný dopad do celkových hospodářských výsledků, potažmo do vývoje ceny akcií,“ soudí akciový analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

ČEZ poprvé vstoupil na francouzský trh obnovitelných zdrojů už v roce 2017, kdy od ABO koupil devět farem o celkovém výkonu jedné stovky megawatt. Kromě větrné energetiky investoval ČEZ ve Francii skrze svůj fond Inven Capital i globálního hráče na poli technologických řešení pro ekologické sdílení aut Vulog, či do společnosti Cosmo Tech, která sází na vývoj softwarové platformy v oblasti řízení kritické infrastruktury a procesů.

Skupina ČEZ je ve větrné energetice aktivní vedle Česka a Francie i v Rumunsku, Německu a Turecku. ČEZ provozuje v Evropě větrné parky o souhrnném instalovaném výkonu přesahujícím 700 megawattů, což je třetina instalovaného výkonu Temelína. Větrné elektrárny se ale na rozdíl od jádra potýkají s výrazně většími výkyvy výkonu. Do roku 2023 chce ČEZ vybudovat projekty projektů obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu tisícovky megawatt.