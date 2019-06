ČEZ se stahuje z Bulharska. Prodal svá aktiva firmě Eurohold za 8,6 miliardy korun | E15.cz

- Nyní prodaný majetek největší české energetické firmy ČEZ v Bulharsku zahrnuje mimo jiné distributora elektřiny či výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Už loni firma našla kupce pro černouhelnou elektrárnu Varna. ČEZ v Bulharsku obsluhuje přibližně tři miliony zákazníků. Ke konci roku 2017 měla firma v Bulharsku 3221 zaměstnanců. - ČEZ na tamní trh vstoupil v roce 2004, kdy tři bulharské distribuční firmy koupil za 281,5 milionu eur (podle čtvrtečního kurzu 7,3 miliardy korun). Podle webových stránek společnosti disponuje skupina ČEZ v Bulharsku instalovaným výkonem pět megawattů. - ČEZ se ze země rozhodl odejít kvůli přetrvávajícím sporům s místními úřady, které se táhnou od února 2013. Firma dostala například pokuty za zneužívání dominantního postavení. Zatím poslední pokuta byla ČEZ vyměřena loni v prosinci, a to 2,19 milionu leva (přes 28 milionů korun). Firma tehdy oznámila, že se odvolá. - V roce 2016 zahájil ČEZ proti bulharské vládě mezinárodní arbitráž. Důvodem byly zásahy bulharských institucí, které podle firmy poškozovaly podnikání ČEZ, a také dlouhodobě se nezlepšující kritická situace na tamním energetickém trhu. ČEZ si nárokuje stovky milionů eur. - Prodej bulharských aktiv vyplývá ze změny strategie, společnost se chce více soustředit na ČR a střední Evropu a obnovitelné zdroje energie v oblastech jako Německo a Francie. - Loni v únoru podepsal ČEZ smlouvu o prodeji bulharských aktiv firmě Inercom. Kontrakt, jehož hodnota se odhadovala na 320 milionů eur (8,2 miliardy korun), ale vzbudil pochybnosti, zda tak malá společnost jako Inercom dokáže financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru vyvolaly také nejasnosti o tom, odkud firma získala peníze. - Bulharský antimonopolní úřad v červenci uvedl, že transakce by mohla Inercomu pomoci získat na bulharském trhu dominantní postavení. ČEZ následně v srpnu na úřad podal žalobu (podobnou žalobu podal dříve i Inercom). V říjnu bylo oznámeno, že antimonopolní úřad se odmítl znovu zabývat žádostí Inercomu o schválení nákupu aktivit ČEZ. Letos v dubnu ČEZ oznámil, že ukončil kupní smlouvu s firmou Inercom. - V prosinci česká firma oznámila, že zahájí jednání o prodeji svých bulharských aktiv se společností India Power (v tendru skončila jako druhá v pořadí). Letos v dubnu ČEZ uvedl, že obdržel závazné nabídky na koupi svých bulharských aktiv od společností India Power a Eurohold. Později se společnost ČEZ rozhodla o prodeji vyjednávat s bulharskou finanční skupinou Eurohold, které nabídla exkluzivitu. Ve čtvrtek ČEZ oznámil, že prodal svá aktiva v Bulharsku firmě Eurohold za 335 milionů eur (8,6 miliardy korun), transakci musí schválit bulharské úřady. - V říjnu 2017 ČEZ oznámil, že prodá černouhelnou elektrárnu Varna poblíž černomořského pobřeží bulharské firmě SIGDA OOD. Elektrárna s výkonem 1260 megawattů byla od začátku roku 2015 dočasně odstavena. Loni v říjnu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž řekl, že elektrárna ve Varně v provozu není, pouze je schválena jako možný poskytovatel takzvané studené rezervy, což znamená, že je nevyrábějící elektrárnou v záloze pro případ potřeby. Reagoval tak na výrok Lukáše Wagenknechta (Piráti), který uvedl, že elektrárnu ve Varně koupil ČEZ v roce 2006 za 8,6 miliardy korun a na konci roku 2017 ji prodal za 1,2 miliardy korun. Wagenknecht také řekl, že zajímavé je, že elektrárna je již opět v provozu a generuje zisk. - Do balíku nyní prodaných firem ČEZ patří: CEZ Bulgaria (od roku 2005 zastupuje Skupinu ČEZ na bulharském trhu a koordinuje činnosti firem), CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria (od roku 2015 poskytuje informační a telekomunikační služby), Free Energy Project Orešec a Bara Group. - Nejvýznamnější z nich je distribuční CEZ Razpredelenie Bulgaria. Firma podle výroční zprávy ČEZ v roce 2017 vykázala čistý zisk 412 milionů korun, provozní výnosy firmy činily 5,8 miliardy korun. Prodej elektřiny zajišťují CEZ Trade Bulgaria a CEZ Elektro Bulgaria. - Pěti megawatty disponuje fotovoltaická elektrárna Orešec, postavená na deseti hektarech na místě opuštěné továrny. V říjnu 2015 dokončil ČEZ výstavbu elektrárny Bara, kogenerační jednotky na zplyňování biomasy o výkonu 1,7 megawattu. - Elektřina a její ceny patří v Bulharsku mezi citlivá politická témata. Zdražení elektřiny v roce 2013 vedlo k pádu první vlády premiéra Bojka Borisova. Také plánovaný prodej aktivit ČEZ firmě Inercom vyvolal protivládní protesty. - Majoritním akcionářem společnosti ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Své aktivní firmy má ČEZ kromě Bulharska v Německu, Rumunsku, Polsku, Turecku a na Slovensku.