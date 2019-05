ČEZ mění strategii, bude vyplácet vyšší dividendy | E15.cz

Energetická společnost ČEZ mění dividendovou politiku. Představenstvo firmy rozhodlo, že ČEZ bude do budoucna vyplácet 80 až 100 procent čistého zisku, očištěného o mimořádné vlivy. Dosud to bylo 60 až 100 procent. Informoval o tom mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Hlavním důvodem změny je podle něj aktualizace strategie ČEZ, která nepředpokládá významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí.