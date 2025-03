ČEZ vstupuje do Rolls-Royce SMR, získá pětinový podíl

Skupina ČEZ se stala akcionářem britské společnosti Rolls-Royce SMR poté, co regulační orgány schválily její postupné získání přibližně pětinového podílu. Obě společnosti plánují spolupracovat na vývoji modulárních jaderných reaktorů. Podle mluvčího ČEZ Ladislava Kříže by měl první modulární reaktor v Česku vzniknout v první polovině 30. let v jaderné elektrárně Temelín.