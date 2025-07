Masivní zemětřesení o síle 8,8 stupně, jedno z deseti nejsilnějších v historii měření, zasáhlo mořskou oblast u Kamčatky a vyvolalo varování před tsunami v Japonsku, Rusku i USA. První vlny už dorazily k Japonsku, na americkou Havaj a do Kalifornie i k břehům ruské Kamčatky. Nejvyšší dosud zaznamenaná vlna dosáhla až pěti metrů na ruském Dálném východě. Japonské úřady vyzvaly k evakuaci téměř dva miliony obyvatel, preventivní opatření přijala i elektrárna Fukušima. V Rusku hlásí lehká zranění a škody na budovách, vlna zaplavila přístav na Kurilách a přerušila dodávky elektřiny na Sachalinu.

Japonsko kvůli hrozbě tsunami po masivním zemětřesení u Kamčatky vyzvalo k evakuaci přes 1,9 milionu obyvatel. Informuje o tom zpravodajský server BBC News, který upozornil, že varování před tsunami vydala také Čína. Nejvíce ohrožené jsou japonské prefektury Mijagi, Fukušima a Iwate. Veřejnoprávní stanice NHK uvádí, že zatím nejsou hlášeny žádné větší škody.

První vlny tsunami, které zasáhly 16 oblastí na japonském pobřeží byly vysoké až 40 centimetrů. Prozatím nejvyšší vlna o výšce 1,3 metru byla zaznamenána u přístavu Kudži v prefektuře Iwate. Hlavní vlna může podle japonského meteorologického úřadu přijít až za více než 24 hodin.

Z jaderné elektrárny Fukušima byli kvůli očekávané vlně tsunami evakuováni všichni zaměstnanci, uvedla podle agentury AFP mluvčí japonské elektrárny s tím, že v areálu elektrárny nebyly zaznamenány žádné „abnormality“. Podle agentury AP se 4000 pracovníků přemístilo do vyšších poloh v areálu elektrárny. V roce 2011 vyřadila tsunami ve Fukušimě z provozu chladicí systémy elektrárny, jádra tří reaktorů se roztavila a do vzduchu, půdy a moře se uvolnily radioaktivní částice.

V částech japonských pobřežních oblastí je přerušena silniční, železniční i letecká doprava. Provoz zastavily také některé továrny či stovky obchodů s potravinami. Jedna žena podle serveru Asahi přišla o život, když se její auto zřítilo z útesu při snaze o evakuaci.

Zemětřesení otřáslo Kamčatkou

Zemětřesení zasáhlo mořskou oblast východně od poloostrova Kamčatka na ruském Dálném východě v úterý v 11:24 místního času (středa 1:24 SELČ). Ohnisko zemětřesení leželo v hloubce 20 kilometrů a a epicentrum se nacházelo ve vzdálenosti 119 kilometrů od pobřežního města Petropavlovsk-Kamčatskij, uvedla USGS. Později byl zaznamenán dotřes o síle 6,9 stupně. Podle Ruské akademie věd se jednalo o nejsilnější zemětřesení od roku 1952, kdy mořskou oblast u Kamčatky zasáhlo zemětřesení o síle 9 stupňů.

Ruská Sachalinská oblast vyhlásila stav nouze v severní části Kurilských ostrovů. V oblasti, kde jsou přerušeny dodávky elektřiny, se evakuovalo na 2700 lidí. Ve městě Severo-Kurilsk až pětimetrová vlna cunami zaplavila přístav a podnik na zpracování ryb, poškozeny jsou některé budovy. Přesný rozsah škod není znám. Na Kamčatce po zemětřesení několik lidí vyhledalo lékařské ošetření, vážná zranění ani úmrtí ale nejsou hlášena.

Na Havaji vyhlásili nejvyšší stupeň varování

K americkým Havajským ostrovům už dosáhly první vlny cunami, napsal server NBC News. Úřady vydaly varování před dalšími vlnami, které platí podél velké části tichomořského pobřeží Severní a Jižní Ameriky a mohou trvat i déle než den, napsala agentura AP.

Úřady na Havaji po několika hodinách snížily stupeň varování před tsunami z nejvyššího na výstrahu. Neočekávají, že by ostrovy zasáhla velká tsunami. Podél celého pobřeží nicméně lze očekávat změny hladiny moře i silné proudy, které by mohly ohrozit plavce nebo lodě. Stejně tak hrozí nebezpečí na plážích nebo v blízkosti přístavů. Havajská agentura pro zvládání mimořádných situací (EMA) oznámila, že ruší příkaz k evakuacím, lidé se podle ní mohou bezpečně vracet do svých domovů. Lety na mezinárodním letišti v Honolulu na Havaji byly obnoveny, informovalo místní ministerstvo dopravy, uvádí agentura Reuters.

Také americký prezident Donald Trump varoval Američany před cunami. „Kvůli silnému zemětřesení v Tichém oceánu bylo vydáno varování před cunami pro obyvatele Havaje a také pro Aljašku a tichomořské pobřeží Spojených států... Zůstaňte silní a v bezpečí,“ napsal Trump na síti Truth Social.

Vlny tsunami mezitím dosáhly k severnímu pobřeží americké Kalifornie, napsala stanice NBC News s odkazem na národní meteorologickou službu (NWS). V zátoce Arena Cove zaznamenala vlny výšce zhruba 50 centimetrů. Varování zůstává v platnosti pro pobřežní oblasti Kalifornie od mysu Mendocino až po hranici s Oregonem. „Pokud se nacházíte v této pobřežní oblasti, přesuňte se do vnitrozemí na vyšší místa,“ uvedla NSW.

Varování před tsunami platí i v Mexiku, Peru či na Filipínách

Americké úřady podle Reuters vydaly varování před tsunami také v oblasti ostrovů Guam a Severní Mariany.

Varování před tsunami vydaly také Indonésie, Filipíny, Čína, Nový Zéland, Mexiko či Peru. Ekvádorské úřady podle AFP preventivně evakuovaly pobřežní oblasti souostroví Galapágy. Tichomořské centrum pro varování před tsunami podle AP uvedlo, že vlny o výšce jeden až tři metry mohou zasáhnout Chile a Šalamounovy ostrovy. Vlny vyšší než tři metry mohou zasáhnout Rusko a Ekvádor.

Francouzská Polynésie vydala varování před tsunami pro souostroví Markézské ostrovy. Podle agentury Reuters se zde očekávají vlny o výšce 1,1 až 2,2 metru, které zasáhnou ostrovy Ua Huka, Nuku Hiva a Hiva Oa. Obyvatelé byli vyzváni, aby se přesunuli do vyšších poloh a řídili se pokyny úřadů, včetně zajištění lodí nebo jejich přesunutí dále od pobřeží. Ostatní souostroví ve Francouzské Polynésii mohou být zasaženy vlnami o výšce méně než 30 centimetrů, které nevyžadují evakuaci ani ukrytí, uvedly místní úřady.

VIDEO:Vlna tsunami už zasáhla Japonsko