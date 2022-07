Čínský bateriový král CATL má problém: soustředil příliš moci | E15.cz

Diktuje Tesle i mocnému koncernu Volkswagen. Také na jeho bateriových článcích závisí mimo jiné výroba enyaqů, nejdražších škodovek. Čínský obr Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) v uplynulé dekádě postupně ovládl světový trh s bateriemi do elektromobilů. Zkoncentroval však až příliš moci. Uvědomují si to jak západní automobilky, tak čínský režim. Obě strany mohou s dosavadní dominancí jedné z největších čínských firem zatřást. Z investic Západu do zajištění soběstačnosti může výrazně těžit i Česko.