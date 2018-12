Dva protichůdné verdikty za 24 hodin. Soudkyně v kauze Oleo Chemical čelí kárnému řízení | E15.cz

Hokejová reprezentace se sešla před turnajem Channel One Cup v hodně prořídlé sestavě. Vedle hráčů z Kontinentální ligy a z extraligové Plzně, kterou čeká v úterý odveta čtvrtfinále play off proti Skelleftee, chyběl na srazu v Praze také nemocný útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové. K národnímu týmu se po třech letech připojil útočník Jiří Novotný, který by měl na ruském turnaji převzít roli kapitána.