Evropská komise navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží
Evropská komise ve čtvrtek navrhla zrušení cel na dovoz amerického průmyslového zboží, což je součást obchodní dohody mezi EU a USA, která by měla vést k retroaktivnímu snížení amerických cel na dovoz automobilů z Evropské unie. Komise o tom informovala ve svém prohlášení.
Dnešní návrh je prvním krokem k realizaci rámcové dohody uzavřené mezi EU a Spojenými státy minulý týden. Písemná rámcová dohoda přitom potvrzuje předběžnou ústní dohodu z července mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.
Spojené státy souhlasily se snížením cel na automobily vyrobené v Evropské unii z 27,5 procenta na 15 procent od prvního dne měsíce, ve kterém bude předložen příslušný legislativní návrh EU. Znamená to tedy od 1. srpna.
„Evropská komise dnes předkládá první dva návrhy, které připravují cestu pro provedení společného prohlášení mezi EU a USA z 21. srpna. Jde o první kroky, které zajišťují, že USA sníží cla pro klíčový automobilový průmysl retroaktivně od 1. srpna,“ uvedla unijní exekutiva. Podle komise jde o kroky, které přispívají k obnovení stability a předvídatelnosti v obchodních a investičních vztazích mezi EU a USA a ze kterých budou mít prospěch pracovníci i firmy na obou stranách Atlantiku.
První legislativní návrh se týká zrušení cel na americké průmyslové zboží a druhý navrhuje prodloužit bezcelní režim související s obchodováním s humry. Oba návrhy budou muset nyní schválit Evropský parlament a Rada EU, která zastupuje členské státy, v rámci řádného legislativního postupu.
