Online: Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán. Ten potvrdil začátek odvety
- Izrael a Spojené státy udeřily přímo v srdci Íránu.
- Nad Teheránem stoupá dým a celý židovský stát se v nejvyšším stupni pohotovosti připravuje na odvetu.
- Zjistěte detaily o vojenské operaci, která může fatálně otřást celým Blízkým východem.
Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil dnes ráno izraelský ministr obrany Jisrael Kac, podle něhož je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje.
Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times (NYT) by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.
Zprávy ze dne 28. února 2026
Íránský ministr zahraničí podle agentury Reuters vyzval okolní země v regionu, aby zabránily USA a Izraeli využívat jejich území pro útoky na Írán.
Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu po dnešním americko-izraelském útoku na Teherán a další íránská města a íránských odvetných úderech proti Izraeli a americkým vojenským základnám v oblasti. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, poznamenala britská stanice BBC.
The New York Times: Íránem podporovaný Hizballáh začne útočit na americké základny.
Nejméně 24 lidí bylo zabito při izraelském úderu na školu v okrese Mínáb na jihu Íránu, uvedl podle agentury Tasním guvernér provincie Hormozgán.
USA a Izrael uvrhují Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, uvedla Moskva. Vyzvala USA a Izrael okamžitě ukončit útoky na Írán.
K maximální zdrženlivosti, ochraně civilního obyvatelstva a plnému dodržování mezinárodního práva dnes v souvislosti s vývojem po ranním útoku USA a Izraele na Írán ve společném prohlášení vyzvali předseda Evropské rady António Costa a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Zdůraznili také nesmírnou důležitost zajištění jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní.
Německo se o situaci na Blízkém východě radí se svými evropskými partnery, o chystaných útocích bylo dnes ráno informováno předem, uvedl mluvčí vlády.
Vojenská operace na Blízkém východě může být masivnější a trvat i několik týdnů. Na facebooku to dnes uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Lidé by proto podle něj nyní neměli cestovat do zemí blízkovýchodního regionu, vedle Íránu a Izraele se varování týká také Libanonu, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Spojených Arabských Emirátů. Ministerstvo zahraničních věcí je podle Macinky v kontaktu se všemi tamními zastupitelskými úřady, včetně toho v Teheránu. V Íránu jsou podle systému Drozd registrováni tři Češi.
Von der Leyenová v reakci na útok USA a Izraele proti Íránu uvedla, že zajištění jaderné bezpečnosti a nešíření jaderných zbraní je nesmírně důležité.
Podle izraelského představitele byl cílem íránský nejvyšší vůdce
Izraelský představitel uvedl, že íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí i íránský prezident Masúd Pezeškján byli cílem americko-izraelských úderů. Výsledky těchto úderů jsou podle něj zatím nejasné.
Zdroj obeznámený se situací již dříve agentuře Reuters řekl, že Chameneí nebyl v Teheránu a byl přesunut na bezpečné místo.
Íránský zdroj blízký tamnímu vedení uvedl, že při úderech zemřelo několik vysoce postavených velitelů Revolučních gard a politických představitelů.
Íránská média rovněž informovala, že íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí je v bezpečí.
Lidé by neměli cestovat na Blízký východ, MZV je kontaktu se všemi zastupitelskými úřady. Vojenská operace může trvat i několik týdnů, uvedl Macinka.
Podle premiéra Babiše (ANO) je teď nejdůležitější zajistit bezpečí Čechů, kteří jsou v Íránu. Ministr zahraničí je v kontaktu s ambasádou v Teheránu.
Dříve jsme vám přinesli zprávu, že svědci hlásili hlasitou ránu v Abú Dhabí.
Nyní se dozvídáme, že v některých částech Abú Dhabí bylo podle pěti svědků, včetně dvou korespondentů agentury Reuters, slyšet několik hlasitých ran.
Jedna svědkyně řekla agentuře Reuters, že slyšela pět ran v rychlém sledu, kvůli kterým vibrovala okna v domě poblíž promenády Corniche v Abú Dhabí. Další svědci v oblastech Al Dhafra a Bateen slyšeli hlasité rány také.
Jordánská armáda uvedla, že sestřelila dvě rakety mířící na její území.
Nekontrolovatelný íránský jaderný program a podpora terorismu jsou nebezpečím i pro ČR a celou Evropu. Česko stojí za spojenci, uvedl premiér Babiš.
V katarském hlavním městě byly slyšet výbuchy
Svědek agentury Reuters slyšel v katarském hlavním městě Dauhá výbuchy. Příčina zatím není známa.
Íránský ministr zahraničí podle iráckého ministerstva zahraničí prohlásil, že reakcí Íránu bude zacílení na všechny americké vojenské základny v regionu.
Polooficiální íránská tisková agentura Fars informovala, že několik amerických základen v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech, Kataru a Bahrajnu čelí íránskému útoku.
Velký útok na iránské pozice poblíž hory Damavand.
USA nemají na Blízkém východě takové prostředky, aby byly schopny pozemní operace, bude spíše pokračovat letecká fáze útoku, řekl v ČT analytik Vlastislav Bříza.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že by podpořil operaci Spojených států proti režimu v Teheránu, ale nikoliv proti lidem v Íránu. Ti podle něj potřebují pomoc, aby svrhli režim, uvedl podle médií. Spojené státy a Izrael dnes ráno zahájily rozsáhlé údery na řadu cílů v Íránu.
"Myslím, že lidé v Íránu potřebují pomoc, aby změnili současný režim, který chce otevřeně útočit na jiné země a způsobuje spoustu škod. Tento režim je u moci už mnoho let. Lidé nemají žádná práva, lidé mizí, jsou zabíjeni a popravováni po tisících. Podpořil bych operaci proti režimu, ne proti lidu. To je velký rozdíl," řekl Zelenskyj televizi Sky News podle prezidentské kanceláře.
V Kuvajtu, Kataru a Spojených arabských emirátech se ozvaly hlasité exploze poté, co Írán spustil protiútok na americké základny na Blízkém východě v odvetě za izraelsko-americké údery, informuje web The Times of Israel (ToI). Bahrajn uvedl, že terčem útoku se stalo velitelství páté flotily námořnictva USA v ostrovním království, píše agentura AP.
Prezident Donald Trump potvrdil vojenský zásah USA proti Íránu. Podle něj je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. USA zajistí, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, řekl prezident Trump. Je ale možné, že v nynějším konfliktu přijdou o život američtí vojáci, sdělil.
Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.
Útok na Chameneího?
Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.
Rakety kromě Teheránu dopadají také v Isfahánu, Tabrízu a dalších íránských městech, píší agentury. Írán, Izrael a Irák uzavřely vzdušný prostor.
Izrael vydal varování pro své obyvatelé poté, co armáda zaznamenala vypálení přinejmenším jedné balistické rakety z Íránu, píší agentury. Obyvatelé v Izraeli dostali varování na své mobilní telefony s tím, aby se uchýlili do krytu, a na severu země se rozezněly sirény, píší izraelská média. Izraelská armáda tvrdí, že pracuje na zneškodnění hrozby.
Podle amerických zdrojů deníku New York Times se očekává, že by Írán mohl zaútočit mimo jiné na americké základy či diplomatické mise na Blízkém východě. Další otázkou je, zda se do odvety zapojí i spojenci Íránu v oblasti, například hnutí Hizballáh v Libanonu a Húsíové v Jemenu.
Čeští opoziční politici považují úder v Íránu k zastavení jaderného programu za správný a pochopitelný. Zmiňují jako ideální i dosažení změny režimu. Bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza uvedl, že Spojené státy nemají na Blízkém východě takové prostředky, aby byly schopny pozemní operace. „Bude spíše pokračovat letecká fáze útoku,“ řekl pro Českou televizi.
Na sociálních sítích se šíří amatérské záběry z míst zasažených údery.
