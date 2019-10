Češka: Vyhovuje hodit špínu na každého, kdo se kolem OKD ochomýtl | E15.cz

Kauza OKD opět ožila. Sněmovní vyšetřovací komise rozhodla, že podá v souvislosti s někdejší privatizací těžební společnosti OKD trestní oznámení na několik osob. Zmíněn byl i bývalý šéf Fondu národního majetku Roman Češka. „Závěry komise mne nepřekvapují. Když jsem byl před komisí vypovídat, bylo zřejmé, že o privatizaci neví nikdo z jejích členů vůbec nic. Je to stejné, jako kdyby leteckou nehodu vyšetřovali experti na dětské sajdkáry,“ říká v rozhovoru pro E15.cz Češka.

Před komisí jste vypovídal. Jak to probíhalo?

Cítil jsem se spíš jako školitel žáků základní školy, který musel vysvětlovat naprosto základní privatizační reálie a základní vazby mezi privatizačními institucemi. Ale ukazuje se, že aby lidé, kteří privatizaci nezažili a nic o ní neví, mohli přijímat smysluplné závěry, potřebovali by školení podstatně zevrubnější. K tomu zjevně nemají chuť ani ochotu, protože o pravdu jim nejde. Mají své politické cíle a k těm od počátku jednání komise směřovala.

Byla privatizace OKD z vašeho pohledu v pořádku?

Mám ve věci OKD naprosto čisté svědomí. Na rozhodování o privatizaci jsem se nepodílel. O způsobu privatizace, včetně záměru snížit základní jmění na úkor Fondu národního majetku, bylo rozhodnuto v originálním privatizačním projektu ještě před kuponovou privatizací. Další kroky Fondu národního majetku byly jen realizací rozhodnutí, které dělala ministerstva a vláda, včetně toho, že výkon vlastnických práv k akciím OKD byl smluvně převeden z Fondu národního majetku na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Budete kvůli informacím zvěřejněným komisí, případně dalšímu vyšetřování, podnikat nějaké právní kroky?

Z vyšetřování strach skutečně nemám. Koneckonců již delší dobu probíhá, protože jsem v této věci na policii již vysvětlení podával. Věřím, že policie bude kompetentnější než poslanci, a zjistí si alespoň základní skutečnosti, včetně toho, že posuzované jednání probíhalo již tak dávno, že být předmětem trestního stíhání ani být nemůže.

Dovedete si představit obhájení důvodu, který uvádí v tuto chvíli komise - tedy že jde ve vašem případě o podezření z porušování povinností při správě cizího majetku?

Co se týká samotné privatizace, jistě by bylo možné volit zpětně jiná řešení, z dnešního pohledu správnější. To ale platí o většině lidského konání. Ne nadarmo se říká, že po bitvě je každý generál.

Existuje varianta, jak tvrdí komise, že vložení bytového fondu do OKD nemělo oporu v tehdejších zákonech? To by znamenalo, že bytový fond je stále v majetku státu...

O bytovém fondu OKD nevím zhola nic. Poprvé jsem o něm slyšel až z médií, proto tuto věc nechci komentovat či obhajovat. Nicméně jsem přesvědčen, že šlo o stejný majetek, jaký byl běžně privatizován, a nic nebránilo, aby ho zakladatelské ministerstvo do majetku akciové společnosti vložilo.

Jaká je v celé kauze OKD role nynějšího prezidenta Miloše Zemana? O majoritu stát přišel v době, kdy byl premiérem.

Co se týká role Miloše Zemana, ani k tomu již nemám co říct nového. Jsem přesvědčen, že věděl, že neprodává minoritní podíl zahraničnímu investorovi, ale jde na ruku panu Koláčkovi a spol., kteří OKD ovládli s porušením platných zákonů. Jestli něco bylo v privatizaci špatně, tak právě toto. Komisi ale nevyhovuje zacílit případné vyšetřování jednoznačně tímto směrem, protože členové komise mají své politické cíle, a víc jim vyhovuje hodit špínu na každého, kdo se kdy kolem OKD ochomýtl. Taková ČSSD koneckonců neusilovala v rámci komise o nic jiného, než rozmatlat odpovědnost do období před touto politováníhodnou částí privatizace, kterou měla plně pod taktovkou.