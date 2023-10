Festka škrtá plány na sériovou výrobu. Třetinu kupuje právník PPF | e15.cz

Jeden z nejznámějších tuzemských výrobců kol, pražská společnost Festka, se vrací na byznysovou křižovatku. Přestože firmu před rokem a půl čerstvě nominovaný šéf Roberto Sadowsky nasměroval do nové éry velkovýroby, nyní se pod novým vedením už podruhé vrací ke svým kořenům, tedy k exkluzivní výrobě cyklistických rámů na míru. Za tímto účelem do Festky investičně vstoupil i nový akcionář, rodina právníka Josefa Brože.

Festka změnu strategie vysvětluje nepříznivými okolnostmi. Podle mluvčího společnosti Jakuba Víška plánovanou velkovýrobní expanzi překazila zejména pandemie, následný propad cyklo trhu a poté i vysoká inflace a snížení kupní síly. „Investované finanční prostředky se tak nedařilo přetavit do původně plánovaného růstu objemu prodejů,“ popisuje souvislosti Víšek s tím, že na konci minulého roku se firma rozhodla plán na násobné rozšíření objemu výroby zcela zastavit.

Mezitím Festka vyčerpala velký objem peněz, které bylo potřeba doplnit. V září se proto akcionářská struktura rozrostla o nového investora – spolumajitele skláren Moser, zakladatele a někdejšího partnera advokátní kanceláře BBH, později blízkého spojence exšéfa ČEZ Martina Romana a nyní jednoho z klíčových lidí PPF Josefa Brože. Jeho roli v PPF lze dnes těžko zarámovat. Byť je právník, jako advokát firmu nezastupuje, působí spíše jako stratég a neformální interní poradce vrchního vedení společnosti.

„Pan Brož sleduje Festku dlouhodobě. Jako aktivní uživatel našeho produktu chápe, v čem je naše unikátnost a jakou pozici na trhu máme mít. Jeho představa o budoucnosti Festky je plně v souladu s představou zakladatelů společnosti,“ hodnotí Brožův vstup do společnosti Víšek. Brož, který pořídil akcie Festky prostřednictvím společnosti Independent Solutions, odmítl investici komentovat, pouze uvedl, že ve firmě Independent Solutions drží majoritu jeho žena Linda Ruschaková.

Společnost Independent Solutions získala zhruba 32 procent akcií Festky. Největší podíl, kolem 64 procent, dnes drží společnost Scalatore, kterou vlastní bývalý profesionální tenista Tomáš Berdych, Lukáš Šebesta, jenž má zkušenosti ze zbrojařského byznysu, a spoluzakladatel filmové produkční firmy Unit and Sofa Fady Salamé. Zbytek vlastní zakladatelé společnosti Ondřej Novotný a Michael Moureček, který je v současnosti také staronovým šéfem Festky.

Cyklistický publicista Petr Bureš investici vnímá jako srdcovou záležitost. „Není to poprvé, kdy movití uživatelé do firmy vstoupí i investičně. Je to případ i tenisty Berdycha,“ říká Bureš, podle něhož je Festka známá tím, že cílí na bohatší klientelu. Cenovka jednoho kola se pohybuje ve stovkách tisíc korun.

Když přitom Berdych do firmy na začátku roku 2020 vstupoval, oznamovala Festka to samé, co dnes. „S novými investory se vracíme ke svým kořenům. Od letošního roku se v maximální míře soustředíme na stavbu těch nejexkluzivnějších kol pro náročné zákazníky. Kvalita a exkluzivita budou preferovány před objemem,“ řekl tehdy Michael Moureček. Jak napsal Forbes, Festka tehdy prodávala necelých 200 kol ročně a generovala obrat lehce pod 20 milionů korun.

Loni firma vykázala obrat přes 31 milionů a ztrátu necelých devět milionů. Výsledek podle Víška ovlivnily odpisy starých pohledávek a náklady plánovaného, avšak nerealizovaného projektu navýšení výroby rámů na dva tisíce kusů ročně. Letos firma vyrobí mezi 200 až 250 koly. Do budoucna by se toto číslo mělo zvednout na 500 až 600. Zda se díky tomu přehoupne do černých čísel, Víšek neuvedl.

„V dohledné budoucnosti vidíme zajímavé technologie, které Festce umožní zůstat na technologické špičce. Díky příchodu nového investora můžeme tyto technologie začít implementovat ve výrazně kratším čase,“ uzavřel Víšek.